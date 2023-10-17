香蕉大亨子勝選 厄瓜多爾誕最年輕總統

政治經驗尚淺的諾沃亞在8月首輪投票中，以爆冷姿態出線次輪投票，他競選時承諾改善經濟、為年輕人創造就業機會，又主張將危險罪犯囚禁在監獄船上。他周日擊敗獲前涉貪總統科雷亞欽點的岡薩雷斯，反映選民對科雷亞的不滿。諾沃亞勝選後在社交平台寫道：「今天我們創造了歷史。厄瓜多爾家庭選擇了新厄瓜多爾，他們選擇了一個有安全和就業的國家。」他強調選舉承諾不會停留在競選階段，貪腐行為將受到懲罰。

父5戰大選皆北 子獲17個月任期

諾沃亞的當選實現了其父、香蕉大亨阿爾瓦羅的總統夢，後者曾五度競選總統失敗。不過諾沃亞將面臨重振國家經濟的重大挑戰，自新冠疫情以來，厄瓜多爾經濟一直陷入困境，導致成千上萬人移民，國內犯罪率也急增，謀殺、搶劫和監獄騷亂不時發生。今次選舉亦充滿暴力，主張反貪的候選人比亞維森西奧8月時被暗殺。諾沃亞將於11月25日宣誓就職，任期僅17個月，直至2025年5月，即完成將卸任總統拉索的任期。因貪污指控面臨被彈劾的拉索今年5月宣布解散反對派控制的國會，提前舉行大選。

（衛報/路透社）