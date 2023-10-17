明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

波蘭在野陣營佔上風 親歐圖斯克勢回朝

【明報專訊】波蘭周日（15日）舉行國會大選，截至香港時間昨晚11時，在完成75%選區點票後，執政右翼法律與公正黨（PiS）得票雖領先但未過半，其潛在盟友、反對援烏的極右自由與獨立聯盟得票也遜預期，料無法組成政府；反之得票率居次、由前總理兼歐洲理事會前主席圖斯克領導的親歐派公民綱領黨（KO），有望與其他小黨合組中間偏左聯合政府。圖斯克昨宣布勝選，意味波蘭勢將變天，也讓烏克蘭鬆一口氣。

執政黨得票領先 議席未過半

這次國會選舉被視為波蘭乃至歐洲近年最重要的選舉，結果將影響波蘭與歐盟未來關係，包括是否繼續大力援助烏克蘭。周日的投票率估計達73%創新高，並湧現許多年輕選民。在完成75%選區點票後，PiS和公民綱領黨得票分別為37%與29.1%，其餘依次為中間偏右政黨「第三條道路」（14.5%）、中間偏左的左翼聯盟（8.3%）、極右的自由與獨立聯盟（7.2%）。眾議院共有460個議席，各政黨須得票滿5%（政黨聯盟要8%）才能獲按比例分配議席，按此前票站出口民調推算，公民綱領黨連同第三條道路和左翼聯盟可望取得約248席，相當於議席過半，PiS只獲約198席。

66歲的公民綱領黨領袖圖斯克（Donald Tusk）昨晨3時在華沙宣布勝選說：「我們做到了！我們真的做到了！壞時代結束了！PiS執政完了！波蘭贏了！民主贏了！」反對派獲勝結果可能讓歐盟安心。

反援烏政黨得票遜預期

歐洲領袖一直暗自擔憂波蘭民粹和疑歐勢力坐大。PiS自2015年上台，其民粹政府被視「歐盟壞孩子」，屢因損害司法獨立、新聞自由、性小眾權利及難民等議題跟歐盟起衝突。公民綱領黨矢言執政後會修補與歐盟關係，將有損民主自由政策撥亂反正。此外，力主限制援助烏克蘭的自由與獨立聯盟大選表現遜預期，將無法影響波蘭援烏政策。

儘管PiS預料得票最高，擁有優先組閣權，惟最可能與之聯合執政的自由與獨立聯盟料只取得12席，PiS須拉攏波蘭農民黨（PSL）和第三條道路，惟這兩個中間偏右政黨並沒意願與之結盟。在這情况下，公民綱領黨仍要等待至少數周，到PiS嘗試失敗後才能跟第三條道路及左翼聯盟籌組政府。公民綱領黨議員昨日促請屬於PiS的總統杜達（Andrzej Duda）先邀請圖斯克籌組政府，確保政權順利交接，免卻可能長達兩個月的政權不明朗。

（紐約時報/BBC/路透社）

相關字詞﹕俄軍侵烏 軍援烏克蘭 波蘭 波蘭公民綱領黨 波蘭法律與公正黨 民粹 歐盟 圖斯克 2023波蘭國會大選

上 / 下一篇新聞