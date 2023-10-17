波蘭在野陣營佔上風 親歐圖斯克勢回朝

執政黨得票領先 議席未過半

這次國會選舉被視為波蘭乃至歐洲近年最重要的選舉，結果將影響波蘭與歐盟未來關係，包括是否繼續大力援助烏克蘭。周日的投票率估計達73%創新高，並湧現許多年輕選民。在完成75%選區點票後，PiS和公民綱領黨得票分別為37%與29.1%，其餘依次為中間偏右政黨「第三條道路」（14.5%）、中間偏左的左翼聯盟（8.3%）、極右的自由與獨立聯盟（7.2%）。眾議院共有460個議席，各政黨須得票滿5%（政黨聯盟要8%）才能獲按比例分配議席，按此前票站出口民調推算，公民綱領黨連同第三條道路和左翼聯盟可望取得約248席，相當於議席過半，PiS只獲約198席。

66歲的公民綱領黨領袖圖斯克（Donald Tusk）昨晨3時在華沙宣布勝選說：「我們做到了！我們真的做到了！壞時代結束了！PiS執政完了！波蘭贏了！民主贏了！」反對派獲勝結果可能讓歐盟安心。

反援烏政黨得票遜預期

歐洲領袖一直暗自擔憂波蘭民粹和疑歐勢力坐大。PiS自2015年上台，其民粹政府被視「歐盟壞孩子」，屢因損害司法獨立、新聞自由、性小眾權利及難民等議題跟歐盟起衝突。公民綱領黨矢言執政後會修補與歐盟關係，將有損民主自由政策撥亂反正。此外，力主限制援助烏克蘭的自由與獨立聯盟大選表現遜預期，將無法影響波蘭援烏政策。

儘管PiS預料得票最高，擁有優先組閣權，惟最可能與之聯合執政的自由與獨立聯盟料只取得12席，PiS須拉攏波蘭農民黨（PSL）和第三條道路，惟這兩個中間偏右政黨並沒意願與之結盟。在這情况下，公民綱領黨仍要等待至少數周，到PiS嘗試失敗後才能跟第三條道路及左翼聯盟籌組政府。公民綱領黨議員昨日促請屬於PiS的總統杜達（Andrzej Duda）先邀請圖斯克籌組政府，確保政權順利交接，免卻可能長達兩個月的政權不明朗。

（紐約時報/BBC/路透社）