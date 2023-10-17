美6歲巴人童中26刀亡 警稱涉仇恨罪行

事發於伊州威爾縣，71歲房東丘巴（Joseph Czuba）敲門入屋後，突然掐住32歲女子沙欣（Hanaan Shahin）的頸，大喊「你們穆斯林必須死」，並用大刀襲擊她，她其後逃到浴室打電話報警，但出來後發現丘巴狂刺其兒子法尤姆（Wadea Al-Fayoume）。警察趕到現場，將兩母子送院，身中26刀的法尤姆傷重不治，警方稱驗屍時從法尤姆腹部取出一把7吋長的鋸齒狀軍刀。丘巴沒有反抗，額頭受傷坐在屋外。他被控一級謀殺、一級企圖謀殺及兩項仇恨罪。

美國總統拜登周日譴責這宗暴力襲擊，強調這種可怕的仇恨行為在美國沒有立足之地，呼籲「美國人必須團結，拒絕伊斯蘭恐懼症及一切形式的偏執和仇恨。」

歐洲反猶事件轉熾

歐洲近日則見到反猶太情緒高漲。馬德里一座猶太教堂近日遭塗鴉，當地猶太社區加強保安，又取消未來幾周為年輕人舉辦的活動。自哈馬斯本月7日襲擊以色列起，法國起錄得約50宗反猶事件，當局派出1萬名憲兵和警察守衛500多個「敏感」地點。在巴黎北郊擁有大型猶太社區的薩塞勒（Sarcelles），由於社交平台的反猶威脅言論大增，許多猶太人家長上周五不敢讓子女上學，部分學校600名學生中，只有不到60人來上學。

倫敦警方連日來也接獲75宗反猶罪行報告，出於安全考量，北部猶太學校暫時關閉；意大利猶太社區的焦慮情緒也高漲，米蘭一家醫院的牆上寫着「猶太裔殺人犯——在烤箱裏」。

（CNN/BBC/路透社/金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）