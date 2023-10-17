南遷人潮逼爆加沙南部最大城市 校舍開放仍未夠 千計難民露宿

【明報專訊】以色列要求加沙北部110萬巴勒斯坦人南遷後，加沙南部最大城市汗尤尼斯（Khan Younis）人口一下子從40萬暴增至超過100萬人，除了來自北部的人，也包括逃離炮火的東部居民，導致當地無論居住空間及醫院物資嚴重短缺，數以千計難民被迫露宿街頭。
哈馬斯表示，以色列上周四（12日）發出南下令後，在48小時內已有40萬人沿薩拉赫丁路南遷。汗尤尼斯市已現人滿之患，當地一間主要醫院收治了大量來自北部的傷病患者，也變成庇護所。醫生們表示，他們已沒有任何物資可給新的傷者，病人每天只獲配給300毫升水，難民甚至什麼都分不到。
一日10遇空襲 汗尤尼斯非安全
汗尤尼斯不少居民都收留了逃難同胞，有狹小的公寓擠滿了50至60人，學校也住滿難民。巴人阿博-雷扎（Mohammed Abo-Rejaal）說：「有親戚的就住在親戚家，其他人就住在學校，那裏擠滿了人，設施也很差，還有數以千計人流落街頭。」
不過汗尤尼斯也並非安全的棲身地，阿博-雷扎表示，從昨晚到今早，市內及附近至少遭空襲10次。他說，汗尤尼斯已難以應付大量湧入的難民需求，部分人寧願折返北部，「這無法生活下去，人們寧願死也不想這樣生活」。
古特雷斯：人質與人道物資非籌碼
聯合國人道事務協調辦公室昨警告，加沙所有醫院的燃料將在24小時內耗盡，屆時後備發電機停運，將危及數以千計病人生命。無國界醫生組織表示，醫院的止痛藥已用完，且由於缺乏飲用水，許多加沙人開始嚴重脫水。以色列周日恢復加沙南部供水，相信可推動加沙居民南遷。
聯合國秘書長古特雷斯周日發聲明稱，中東陷入「深淵邊緣」，敦促哈馬斯立即無條件釋放人質，以色列也必須允許人道物資及工作人員迅速且不受阻礙地進入加沙，強調這兩項要求都不應成為談判籌碼。
（BBC/CNN）
（以色列-哈馬斯戰爭）
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