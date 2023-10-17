戰火外溢陰霾下 美明暗出招力阻 拜登擬周內訪以色列 撐滅哈馬斯、反對佔領加沙

拜登在周日播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘時事雜誌》專訪中表示，哈馬斯「必須被徹底消滅」，消滅加沙的極端分子是「必要的要求」，但他同時警告以色列不要再次佔領加沙，稱這將「鑄成大錯」，強調「加沙發生的事情是（因為）哈馬斯，哈馬斯的極端分子不能代表所有巴人」。他又表態支持兩國方案，強調「必須要有巴人的政府，必須有一條通往（建立）巴勒斯坦國的道路」。

撐兩國方案 促伊朗真主黨勿越界

拜登還表示，沒有明確證據顯示伊朗參與今次哈馬斯的突襲。被問及他要對伊朗和黎巴嫩真主黨傳達什麼信息時，拜登連續4次說「不要」。被記者問到是否代表警告對方「不要越界、不要使戰爭升級」時，拜登給予肯定答覆。

以色列駐聯合國大使埃爾丹周日表示，以方「無興趣」佔領或留守加沙，但會做「任何有必要」之舉來消滅哈馬斯。該國駐美大使埃爾佐格也向CNN稱，以方無意佔領加沙，「我們並不想掌管200多萬名巴人的生活」。

真主黨襲以北 以軍空襲據點

以軍和親伊朗真主黨之間的衝突近日在黎巴嫩和以色列邊境地區愈趨激烈，過去一周黎巴嫩有十多人死亡，大部分是武裝分子，也有記者和平民。真主黨周日發表聲明承認對以北發動新一輪襲擊，導致數名以軍士兵死傷，並毁壞了2輛坦克和1輛軍車；哈馬斯亦向以北發射了數枚火箭炮。以軍戰機近日都有轟炸黎巴嫩境內的數個真主黨據點。真主黨表明，如果以色列入侵加沙，真主黨就可能會「加強軍事參與」。

以色列國防部和軍方昨日宣布，將會撤走距離黎巴嫩邊境2公里內的居民，涉及28個社區。座落該範圍的村落蘇圖拉（Shtula）周日被真主黨的導彈襲擊，以色列傳媒指造成1名平民死亡。除了加沙和以北，西岸近日衝突亦有加劇導致多人死傷。耶路撒冷和特拉維夫昨日都再次響起防空警報。

「如以軍襲平民迫伊朗介入 美臨重大損害」

伊朗外長阿卜杜拉希揚周日在卡塔爾警告，如果以色列不停止針對加沙平民的野蠻攻擊，「伊朗不會袖手旁觀」，戰事很可能擴大，到時美國將面對重大損害。伊朗外交部發言人則強調，哈馬斯「軍事上有能力」打長期戰爭。

以國總理內塔尼亞胡昨日批評，哈馬斯是伊朗和真主黨邪惡軸心的一環，旨在令中東陷入混亂的深淵。他聲言世界必須團結，一如挫敗伊斯蘭國（ISIS）和納粹般戰勝哈馬斯。

白宮國家安全顧問蘇利文周日向CBS承認這場衝突有升級的確切風險，包括以北第二條戰線的展開和伊朗的介入。白宮國安會發言人柯比同樣向霍士新聞表示，華府不希望見到「像真主黨之類的另一恐怖組織令戰線擴大」，令打擊哈馬斯的戰鬥分心。法國總統馬克龍則跟伊朗總統萊希通電話，警告對方必須避免衝突升級或擴大，不要將衝突蔓延到黎巴嫩。

與此同時，美國積極循外交和軍事上明暗施壓。國防部上周六宣布出動「艾森豪威爾」號航空母艦戰鬥群到地中海東部，支援「福特」號航母。CNN另指美軍正考慮部署一艘兩棲攻擊艦到該區，以備支援。布林肯堅稱調派航母戰鬥群是震懾而非挑釁。

路透社引述知情人士透露，美以官員正就拜登接受以色列邀請本周到訪的可能性進行商討。另外，正在中東多國斡旋的美國國務卿布林肯，昨日再回訪以色列。路透社則引述美國幾名官員稱，美方要求以方暫停入侵加沙，好讓人道物資能送到被困的加沙人手中。

美私下接觸伊朗 俄以領袖擬通電話

美國另外私下透過外交渠道溝通。蘇利文承認，華府近日已私下向伊朗表達對局勢的關注。《紐約時報》周日報道，華府已透過中國、卡塔爾和阿曼的私下渠道與伊朗接觸，免局勢惡化。美國前駐以大使和中東特使因迪克（Martin S. Indyk）稱，現時戰事擴大風險一半半，這正是華府那麼積極行動避免的原因。

另外，俄羅斯總統普京周一稍後時間將跟以色列總理內塔尼亞胡通電話，這是雙方最高層自哈馬斯偷襲得手以來首度對話。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）