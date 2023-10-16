印欲成「領導強權」 崛起仍看經濟

【明報專訊】亞洲協會政策研究院駐新德里高級研究員莫罕和印度總理經濟顧問委員會主席德布羅伊在亞洲協會香港中心的座談會，介紹二人跟曾任職美國政府的卡內基國際和平基金會戰略事務講座學人特利斯（Ashley J. Tellis）合編、去年出版的新書Grasping Greatness: Making India a Leading Power（理解大國地位：令印度成為領導強權）。
談到書名的「領導強權」，莫罕指這概念正是現任總理莫迪上台翌年（2015年）所提出，莫迪要求務必將印度思考成領導強權，故印度外交的任務理應是令此成真。
獨立之初第六大經濟體 冷戰時期走下坡
莫罕分析，現今常會提到印度崛起，但往往忘記在1950年時，印巴分治之初，新獨立的印度是全球第六大經濟體，有份塑造新的國際體系。因此印度崛起的討論背後，不曾提及的真正故事是1950年代至1991年的印度經濟相對衰落——即使20世紀下半葉印度也取得許多成就，但對比海灣國家、南亞鄰邦以至許多亞洲伙伴，印度是向下走。
據聯合國評估，印度今年人口達到14億，已超越中國成為全球人口最多的國家。莫罕指以印度的人口體量，只要保持每年6%至8%的經濟增長，印度崛起就不再只是印度崛起本身，而是國際體系的重新排列（rearrange）。惟莫罕強調，若無經濟增長，以上一切免談。
莫迪顧問盼立國百年時 人均收入追上發達國
德布羅伊提到，印度國內有許多圍繞現代立國百年（2047年）經濟增長和發展軌迹的討論，現今印度人均收入是2500美元，倘若經濟增長保持在較高的7.5%幅度，到2047年就可達到1.3萬美元，去到發達國的水平。至於名義GDP規模則落在20萬億至30萬億美元之間，相當於全球第三大經濟體。
莫罕和德布羅伊的座談會是印度演藝製作公司Teamwork Arts與亞洲協會香港中心合辦、印度駐港總領事館支持下舉辦的印度文化推廣周India by the Bay之一部分。