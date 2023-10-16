印欲成「領導強權」 崛起仍看經濟

談到書名的「領導強權」，莫罕指這概念正是現任總理莫迪上台翌年（2015年）所提出，莫迪要求務必將印度思考成領導強權，故印度外交的任務理應是令此成真。

獨立之初第六大經濟體 冷戰時期走下坡

莫罕分析，現今常會提到印度崛起，但往往忘記在1950年時，印巴分治之初，新獨立的印度是全球第六大經濟體，有份塑造新的國際體系。因此印度崛起的討論背後，不曾提及的真正故事是1950年代至1991年的印度經濟相對衰落——即使20世紀下半葉印度也取得許多成就，但對比海灣國家、南亞鄰邦以至許多亞洲伙伴，印度是向下走。

據聯合國評估，印度今年人口達到14億，已超越中國成為全球人口最多的國家。莫罕指以印度的人口體量，只要保持每年6%至8%的經濟增長，印度崛起就不再只是印度崛起本身，而是國際體系的重新排列（rearrange）。惟莫罕強調，若無經濟增長，以上一切免談。

莫迪顧問盼立國百年時 人均收入追上發達國

德布羅伊提到，印度國內有許多圍繞現代立國百年（2047年）經濟增長和發展軌迹的討論，現今印度人均收入是2500美元，倘若經濟增長保持在較高的7.5%幅度，到2047年就可達到1.3萬美元，去到發達國的水平。至於名義GDP規模則落在20萬億至30萬億美元之間，相當於全球第三大經濟體。

莫罕和德布羅伊的座談會是印度演藝製作公司Teamwork Arts與亞洲協會香港中心合辦、印度駐港總領事館支持下舉辦的印度文化推廣周India by the Bay之一部分。

（世局解碼）