專訪印度著名外交學者莫罕：新冠烏戰未休 中東新火頭恐礙印度發展

明報記者 周宏量

莫罕（C. Raja Mohan）現擔任亞洲協會政策研究院（ASPI）駐新德里高級研究員，曾任卡內基印度中心創立主任和新加坡國立大學南亞研究所所長，是全球其一最知名的印度外交學者。他上周四在亞洲協會香港中心出席座談會，與以視像方式參與的印度總理經濟顧問委員會主席德布羅伊（Bibek Debroy）介紹二人有份合編的新書（見另稿）。

近年全球局勢緊張和戰火頻生，對印度的地緣政治地位及外交政策有何影響？莫罕對此表示，印度在新冠疫情期間經歷情况惡劣的兩年，經濟受到損害並引發連串問題，不幸地正當印度從中恢復過來之際，發生了烏克蘭戰爭，令能源價格再度上升，繼而在糧食、燃料和肥料議題上引發難題，連同中東危機（按：指以色列-哈馬斯戰爭及其潛在外溢影響），令經濟情况更具挑戰性。

世界好印度才好 中東戰火恐曝印度弱點

莫罕解釋，不同於許多國家，印度是高度依賴能源進口，印度石油進口比例接近九成，因此如果中東陷入戰火，對印度來說將是巨大挑戰，而印度身處中東近鄰，中東戰火的結果在地緣政治上將對新德里不利，能源價格以至通脹都有上升之虞。

印度近年國際地位提高，備受西方重視，俄羅斯也力圖跟其維繫傳統上的密切關係，這是否意味着印度在混亂世局上變得更為重要？莫罕並不這樣認為，指在理想情况下，倘若全球經濟增長，印度也會增長，但如果出現危機，西方需求下降，對印度來說並無好處，「因此，我不認為印度可以跑贏全球」。

莫罕解釋，此刻印度經濟表現的確相比其他國家好，但印度的脆弱性會在這場戰爭引發的危機下放到最大，「比起關鍵地區如中（東）歐和阿拉伯半島陷入戰火的世界，世界保持和平更適合印度（發展）。繼新冠和烏戰後再有另一場戰爭，會是非常令人憂慮，但世界看來將經歷混亂」。

IMEC經中東連歐大計 危機下勢受阻

當前的以色列-哈馬斯戰爭會為印度跟沙特阿拉伯、阿聯酋和以色列建立「印度-中東-歐洲經濟走廊」（IMEC）的計劃帶來多大影響？莫罕說，這項在上月新德里二十國（G20）峰會尾聲公布的構想是建基於「中東處於相對和平、新思想是有可能達成、世界是跨邊界以至會存在將阿拉伯半島和歐洲國家連通的大型項目」等前提，但如今因區內危機變得更為複雜，而如果戰爭擴展至包括其他國家——例如伊朗和沙特，那會是更加危險。

莫罕形容世界處於全新的未知領域，許多人懷疑最新戰火發生的原因是沙特跟以色列關係正常化的可能性，最即時影響就是沙以建交變得困難。至於建構變得連通（connected）的中東以至中東跟歐洲和印度連通的構想，也會退居二線，「因此我認為如果危機持續太久，（項目）將受挫折，但如果危機持續而未去到更廣的戰爭，這項目也許會推遲，但不會壽終正寢。然而持久、加劇和擴大的衝突會令其變得困難」。

談「印度議程」：似鄧小平改革開放 繁榮優先

談到中印關係，莫罕坦言兩國正經歷「艱難階段」，但始終是鄰居，雙方存在巨大的貿易關係，正持續對話以化解邊境危機。惟他仍抱持希望，中印的智慧最終會佔上風，確保雙方走出艱難時刻，並在未來數年建立具建設性、可持續的伙伴關係。

莫罕指出，印度作為集體也許正在冒起，但它仍是個窮國，其人均收入仍低，對印度而言，最主要的目標是如何為人民帶來繁榮，「我們的議程跟鄧小平在1980年代的議程非常相似，鄧小平將中國帶往現代世界、發展和繁榮。這（繁榮）是首要目標，其他一切都是次要」。

（世局解碼）