以色列逼遷加沙2000病人 世衛斥如判死刑

以色列疏散令的期限已屆滿，加沙北部更陷危機。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）上周六表示，旗下加沙北部的庇護所無一安全，且區內快將斷水已是「生死攸關的事」。

數以十萬計北加沙人已抵南部，他們在加沙南部四處尋找容身之所。其中數以千計人躲進汗尤尼斯的納賽爾醫院尋求糧水和可安躺的角落。納賽爾（Jumaa Nasser）帶着妻、母及7個孩子從北部城鎮拜特拉希耶流徙至此，「情况如同災難。我們無糧食又睡不了覺，不知道怎麼辦。我把命運交託給神」。

加沙市醫院擠3.5萬人 恐爆傳染病

世衛上周六強烈譴責以色列命令北加沙22間醫院疏散逾2000名留院病人等同判他們「死刑」。它指出北部醫院內外是許多難民尋求安心、躲避戰火之處。

加沙市內重點醫院希法醫院不僅擠滿傷患，還有估計多達3.5萬的避難民眾。加沙的衛生部官員阿巴斯（Medhat Abbas）說：「加沙市滿目瘡痍。民眾認為，這裏是家園被毁顛沛流離下，唯一安全的地方。」不過，難民睡在醫院各處可見空間，包括病牀之間，使醫生們擔心爆發傳染病。

雪糕車充當臨時停屍間

經過一星期的空襲和炮擊，巴勒斯坦衛生部門周日稱累計最少2450名加沙巴人身亡。加沙的醫院停屍間爆棚，要動用雪糕車權充臨時停屍間，惡臭濃烈，空氣裏還充斥火藥味，使呼吸困難。在醫院裏，傷者連基本的止痛藥都無。醫護人員在物資人手不足之下晝夜救人，疲憊不堪，不少人還背負着喪親之痛。

世衛上周六呼籲以方保障病人、醫護、醫療設施和人民安全，輸送人道救援物資入加沙。

歐盟委員會上周六表示，它將現有的對加沙的人道援助增加兩倍到7500萬歐元（約6.17億港元），並將與聯合國機構合作，確保援助直達需要者。

（法新社/路透社/半島電視台）