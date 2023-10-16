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哈馬斯建「迷你軍隊」 自家廠房造武器

【明報專訊】哈馬斯成員最近配備自製火箭、改良型AK-47、蘇製或中國生產舊武器等，以海陸空三管齊下模式攻擊以色列，反映這組織已建立起能自家生產的武器庫，還有一支儼如「迷你軍隊」的具規模武裝部隊。

路透社上周五（13日）特稿，綜合軍火及地區安全專家、哈馬斯成員等11人說法，主張哈馬斯的武裝力量今非昔比，擁一系列炸彈、反坦克和防空導彈等。有接近哈馬斯的消息人士稱之為「迷你軍隊」，指哈馬斯擁有自屬軍校，提供網絡安全等多樣訓練，其武裝部隊人數4萬，包括海軍突擊隊。研究組織GlobalSecurity.org數據顯示，1990年代哈馬斯的人數不足1萬。

高層：需求是發明之母

俄羅斯官媒RT阿拉伯語新聞頻道上周日（8日）引述哈馬斯駐黎巴嫩高層巴拉卡（Ali Baraka）報道，哈馬斯一邊靠伊朗、黎巴嫩真主黨等提供培訓，一邊在加沙加強自身武裝實力，例如組織在加沙有多間工廠生產各式各樣所需武器，包括迫擊炮和炮彈。哈馬斯麾下火箭最大射程，由2008年的40公里，躍升至2021年的230公里，目前射程分類包括250公里、160公里、80公里和10公里。他們另獲俄方許可，有廠房生產AK自動步槍及其子彈。

巴拉卡稱「需求是發明之母」。哈馬斯經年累月通過偷運、回收，以及伊朗等代理人的經費與援助獲取武器。隨着最近幾年進口變難，「我們建立自己的實力，可在本土生產」。

多改裝蘇製華製舊軍火

CNN上周五報道，專家通過分析哈馬斯本月攻擊所用武器的圖片和片段，發現他們有許多似乎是改裝的蘇製或中國製舊軍火，推測是數十年間遺留於戰場，通過二手或黑市買賣等，最後流入哈馬斯手上。

（綜合報道）

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