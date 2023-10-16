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以色列總理視察前線 稱下階段作戰臨近

【明報專訊】以色列總理內塔尼亞胡前日早上前往加沙邊境前線視察，向當地士兵表明下一作戰階段已臨近。以軍上周六（14日）稱，正加緊準備針對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的下一階段戰爭，指全國各地已部署好士兵和作戰部隊，特別強調將發動大規模地面行動，但那只會在平民撤離之後才會開始。然而，身處多哈的哈馬斯政治局主席哈尼亞堅稱，巴人不會離開加沙或西岸以移居埃及，「我們的決定是留在我們的土地」。

按以色列總理辦公室前日聲明，內塔尼亞胡當天早上視察加沙邊境附近的以軍步兵部隊，錄影片段顯示他詢問在場士兵道：「你們為下個（作戰）階段作好準備了嗎？那即將臨近。」士兵點頭回應。

以軍前天聲明指，正準備實施多種攻擊行動計劃，針對加沙「擴大攻勢」，包括海陸空協調攻擊，為此正完成召集數十萬預備役，後勤部門正向部隊提供所有地面攻擊所需的軍備。至昨日，以軍稱上周六晚通宵轟炸了加沙各地「逾百處軍事目標」，包括哈馬斯指揮部、軍事設施、數十處火箭炮發射器、反坦克陣地和觀測點，另指擊殺了哈馬斯「精英」（Nukhba）突擊部隊加沙南部汗尤尼斯指揮官卡德拉（Billal al Kedra）。

防長：真主黨如克制 以方會維持邊境現狀

內塔尼亞胡政府又警告盤據以色列以北的真主黨不要另闢戰線，否則將引致「黎巴嫩毁滅」。以國北部邊境城鎮什圖拉（Shtula）昨晨受到火箭炮襲擊，釀1死3傷，以軍稱炮火來自黎巴嫩並已還擊。防長加倫特昨說無意在北部邊境挑起戰爭，稱如黎巴嫩真主黨「自我克制」，以方將尊重邊境繼續保持現今狀况。

（路透社/CNN/BBC/衛報）

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