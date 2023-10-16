以色列總理視察前線 稱下階段作戰臨近

按以色列總理辦公室前日聲明，內塔尼亞胡當天早上視察加沙邊境附近的以軍步兵部隊，錄影片段顯示他詢問在場士兵道：「你們為下個（作戰）階段作好準備了嗎？那即將臨近。」士兵點頭回應。

以軍前天聲明指，正準備實施多種攻擊行動計劃，針對加沙「擴大攻勢」，包括海陸空協調攻擊，為此正完成召集數十萬預備役，後勤部門正向部隊提供所有地面攻擊所需的軍備。至昨日，以軍稱上周六晚通宵轟炸了加沙各地「逾百處軍事目標」，包括哈馬斯指揮部、軍事設施、數十處火箭炮發射器、反坦克陣地和觀測點，另指擊殺了哈馬斯「精英」（Nukhba）突擊部隊加沙南部汗尤尼斯指揮官卡德拉（Billal al Kedra）。

防長：真主黨如克制 以方會維持邊境現狀

內塔尼亞胡政府又警告盤據以色列以北的真主黨不要另闢戰線，否則將引致「黎巴嫩毁滅」。以國北部邊境城鎮什圖拉（Shtula）昨晨受到火箭炮襲擊，釀1死3傷，以軍稱炮火來自黎巴嫩並已還擊。防長加倫特昨說無意在北部邊境挑起戰爭，稱如黎巴嫩真主黨「自我克制」，以方將尊重邊境繼續保持現今狀况。

（路透社/CNN/BBC/衛報）