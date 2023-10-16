各方穿梭外交 伊朗外長見哈馬斯領袖同意續合作 中國、埃及同質疑以色列「超越自衛」

伊朗外長阿卜杜拉希揚上周六（14日）到多哈，會見哈馬斯政治局主席哈尼亞。會後哈馬斯聲明指雙方同意繼續合作，以達成哈馬斯的目標。按伊朗聲明，阿卜杜拉希揚讚揚哈馬斯的大規模突襲是「歷史勝利」，強調支持巴勒斯坦是「宗教、人道和道德義務」，所有穆斯林和愛好自由的人現在都應比以往更支持巴勒斯坦及其民眾，聲言倘若以方持續針對加沙行動，伊朗將繼續試圖制止其「戰爭罪行」。阿卜杜拉希揚還建議破例舉行穆斯林國家外長會議，商討有關問題。

王毅前日跟費薩爾通電話的同日，也有跟美國國務卿布林肯通電話，後者呼籲中方作為伊朗伙伴，應發揮影響力推動中東形勢降溫。王毅昨與伊朗外長阿卜杜拉希揚通電話時表示，中國將繼續站在和平公道一邊，支持巴勒斯坦人民維護自身民族權利的正義事業。中國政府中東問題特使翟雋昨接受內地官媒央視訪問表示，他即將訪問中東地區國家，與各方進一步加強協調，指中國的工作方向是「停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談」。

布林肯訪沙特 稱與王儲會談「卓有成果」

另一邊廂，布林肯訪問以色列、沙特和阿聯酋後重回利雅得，會見穆罕默德，其後形容會談「非常有成果」，國務院聲明指二人同意共同致力保護以色列—哈馬斯戰爭中的平民，並推進中東以至地區以外的穩定。美國總統拜登上周六下午分別與以色列總理內塔尼亞胡、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯通電話，警告任何人勿尋求擴大目前衝突，一邊批評哈馬斯，一邊表示全力支持巴人自治政府。美國一批參議員則將出訪中東，鼓勵以色列與沙特繼續關係正常化的談判。

惟埃及總統塞西立場顯得強硬，向布林肯質疑以方反應超越自衛範圍，實際上是對加沙巴人的「集體懲罰」，口徑跟中方表態相同。埃及總統府昨聲明，已對外發送邀請函，準備召開處理近期巴勒斯坦形勢的國際峰會，但未有交代受邀國家名單以及峰會時間等詳情。歐洲理事會主席米歇爾也計劃周二召開歐盟領袖視像峰會，尋求區內國家就以色列—哈馬斯戰爭協調共同立場和清晰的統一行動。

華特使目標止戰護民 俄交安理會停火草案

俄羅斯則在聯合國安理會提交一頁的以色列-哈馬斯戰爭決議草案，內容包括呼籲人道停火，譴責針對平民的暴力以及所有恐怖行為。俄駐聯官員波利揚斯基預期安理會將於本港時間周二凌晨3時表決。《華爾街日報》昨分析，內塔尼亞胡一直形容該國與俄羅斯的關係「複雜」，客觀而言是相對和諧，而且在俄烏問題上靠邊站，並與俄總統普京保持溝通。惟自哈馬斯突襲後，普京是少數至今仍未致電內塔尼亞胡表達對以方同情的國際領袖，而俄方近期致力推動與伊朗建立戰略關係，以及加強與哈馬斯的關係，被解讀為有意利用中東亂局轉移西方對烏戰的視線。

（綜合報道）