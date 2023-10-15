波蘭大選左右對決 事關與歐盟關係

近期民調顯示，PiS支持度徘徊在31%至37%，領先最大對手公民綱領黨的幅度收窄至約7個百分點，意味無論哪方得勝都難單獨執政，使極右翼等小黨可能成為造王者。如果PiS成為最大黨，有可能拉攏支持度約一成的極右的自由獨立聯盟（簡稱聯盟黨）。惟若PiS籌組政府不順利，而中間偏右的第三路線（Third Way）、中間偏左的左派（Left）等細小政黨贏得逾8%得票率躋身國會，便可能造就PO與它們結盟。

執政PiS與歐交惡阻援烏

卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）領導的PiS不惜與歐盟反臉，限制難民、限制支援烏克蘭及其穀物進口，在競選期間又批評反對派維護歐盟等外國利益甚於本土。今次選舉包括的4大公投問題，內容都利好執政黨汲納支持，例如問選民是否贊同歐盟強制安置非法移民以紓減歐盟區外圍國家的負擔。政治分析家稱這些散播恐懼的策略，可能嚇阻較溫和的選民投票給反對派。

PiS執政8年來民主嚴重倒退，例如以司法改革為藉口換掉法官，破壞司法獨立，又被指打壓新聞自由，指示國營傳媒報道必須遵守官方路線。74歲波蘭資深記者萊皮亞茲（Jacek Lepiarz）指出，PiS在建立一個執政黨永遠無法下台的體制，如果這次再連任，波蘭恐步上匈牙利後塵，向獨裁國家邁進，因此稱這次大選是波蘭1989年民主化以來最重要選舉並不為過。

（衛報/法新社/路透社/中央社）