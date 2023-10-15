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紐國變天 反對派籌組政府 承諾降生活成本 傾向加入AUKUS

【明報專訊】新西蘭昨（14日）舉行國會大選，在野保守派政黨國家黨一如預期成為第一大黨，國家黨黨魁盧克森將成下任總理，並將聯同其他政黨組聯合政府，工黨6年執政時代結束。

在點算超過96.4%選票後，國家黨得票率39.12%，奪得50個議席；行動黨得票率9.04%，取得11個席位，兩黨合共得到過半的61席。至於執政工黨得26.74%選票，只取得34個議席。《衛報》報道，由於毛利黨（Te Pāti Māori）成功取得4席，數量多於該黨選票中所佔比例，根據新西蘭選舉制度，國會可能會增加另外幾個席位，意味國家黨和行動黨將需要新西蘭優先黨（New Zealand First）的支持，才能過半數。

「為變而變」 有選民感前景黯淡

53歲、曾是企業高層的盧克森（Christopher Luxon）在黨總部向支持者發表講話：「你投票支持變革，我非常自豪地說，從今晚數字看，國家黨將有力領導下屆政府。我向大家保證，我的政府將能為每位新西蘭人提供幫助。」

盧克森強調上台後將設法降低生活成本，恢復法律和秩序，提供更好醫療保健，讓國民能過夢想的生活。他在拉票活動中曾經承諾會減稅和振興經濟，外交方面支持新西蘭加入美英澳三邊安全伙伴關係（AUKUS）。盧克森最後相當謹慎地，感謝新西蘭優先黨黨魁彼得斯（Winston Peters）幫助。總理希普金斯（Chris Hipkins）在工黨總部承認落敗並祝賀盧克森。他在演說時不時傳出噓聲。工黨多名重量級成員都在選舉中下馬，包括外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）。

在首都惠靈頓，許多選民都預測將會出現新政府，但並非所有人都對前景感到興奮。公務員伊頓說：「人們可能為了改變而投票改變，這感覺非常黯淡。」在威靈頓以北約1小時車程的懷卡尼鎮，屠夫麥基表示，不斷增加的生活成本是最重要議題。他說：「利率、燃料都推高成本，但我不知另一個政府會做什麼。我們是為改變而改變，而不是為了建立一個更好的政府嗎？」

（衛報/路透社）

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