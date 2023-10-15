哈馬斯上載「照顧」兒童片 以指其父母死在鄰房

哈馬斯上周五發布長49秒影片，當中顯示一名手持AK47步槍的男子抱着一個在哭的嬰兒，也有武裝分子一邊拍着嬰兒的背，一邊走出看似客廳的地方；影片還顯示一名男孩坐在武裝分子的膝蓋上，還有一名蒙面男子抱着一名男孩和一名嬰兒，對着鏡頭說阿拉伯語，影片最後可見一名武裝分子拿杯叫小孩喝水。

以軍昨在社交平台X（前稱Twitter）轉發影片，批評道：「你們可見到他們的傷口，聽到他們的哭聲，他們在自己家被哈馬斯恐怖分子挾持，其父母則死在隔壁房間，你能感受到他們害怕得顫抖。」

以媒：哈馬斯燒嬰屍斬首報道屬實

哈馬斯日前否認有傳媒引述以兵指控武裝分子突襲以色列南部期間殘殺嬰兒並斬首，但《耶路撒冷郵報》上周四報道，根據經核實的屍體照片可證實，有關哈馬斯燒嬰屍及斬首的報道屬實。報道亦稱，美國國務卿布林肯上周訪以期間，總理內塔尼亞胡辦公室已向他展示了這些照片。

（英國每日電訊報/耶路撒冷郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）