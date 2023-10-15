武裝分子屍體搜出詳細地圖指南 哈馬斯策劃襲擊最少一年

【明報專訊】美國多間傳媒報道，從以色列平民、士兵、急救人員在哈馬斯施襲地點及武裝分子屍體身上搜出的文件及影片顯示，哈馬斯本月7日大規模突襲以色列南部時，攜帶了計劃攻擊的軍事基地和城鎮的詳細地圖，以及描述以軍裝甲車弱點的戰術指南，且事前對以軍情報中心位置瞭如指掌，並先癱瘓通訊和監控系統，令周邊居民難尋救兵。部分文件標註日期為2022年10月，顯示哈馬斯早在最少一年前已策劃襲擊。
掌握情報中心 癱瘓通訊無法求救
《紐約時報》報道，從一名死亡哈馬斯「精英部隊」（Nukhba）指揮官頭上鏡頭拍得的片段顯示，其率領的10人襲擊小組當日翻閱所攜帶的以軍基地彩色地圖後，順利進入擺滿電腦的情報中心，擊斃房內躲在牀下的兩名以兵。一名以色列高級軍官承認，武裝分子清楚知道幾個基地的通訊伺服器的位置並破壞它們。
《華爾街日報》上周四亦報道，在哈馬斯襲擊現場找到的文件，其中一頁印有8款以軍裝甲車的照片及以軍「梅卡瓦」（Merkava）主戰坦克的「弱點」，建議在50米距離內以特定型號的火箭炮或其他槍炮對付。另一份標註「最高機密」的14頁文件，寫有針對加沙附近農村梅法勒西姆（Mefalsim）的襲擊計劃，指明當地約1000名平民受志願安全部隊保護，警告以軍正規部隊可在3至5分鐘內到場增援。文件指示滲透隊伍明確分工，部分成員破壞安全圍欄的同時，其他人提供火力支援，成功闖入後俘虜村民。
包圍學校俘虜人質 似針對兒童
美國全國廣播公司（NBC）報道，哈馬斯攻擊計劃的文件，指示武裝分子包圍及搜查學校和青年中心俘虜人質，似乎有意針對兒童。
以色列前安全官員平科（Eyal Pinko）指出，從襲擊梅法勒西姆的計劃顯示，哈馬斯有系統蒐集情報，他們利用了人力、開源情報和從網絡攻擊獲取信息。以色列國會議員科恩（Almog Cohen）表示，從被擊斃的武裝分子身上發現的地圖顯示，他們知道施襲城鎮的地標、人群聚集的地方、猶太教堂和幼稚園位置等細節，形容哈馬斯突襲「超出有備而來」的程度。
（紐約時報/華爾街日報/ NBC）
（以色列-哈馬斯戰爭）
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