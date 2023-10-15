武裝分子屍體搜出詳細地圖指南 哈馬斯策劃襲擊最少一年

掌握情報中心 癱瘓通訊無法求救

《紐約時報》報道，從一名死亡哈馬斯「精英部隊」（Nukhba）指揮官頭上鏡頭拍得的片段顯示，其率領的10人襲擊小組當日翻閱所攜帶的以軍基地彩色地圖後，順利進入擺滿電腦的情報中心，擊斃房內躲在牀下的兩名以兵。一名以色列高級軍官承認，武裝分子清楚知道幾個基地的通訊伺服器的位置並破壞它們。

《華爾街日報》上周四亦報道，在哈馬斯襲擊現場找到的文件，其中一頁印有8款以軍裝甲車的照片及以軍「梅卡瓦」（Merkava）主戰坦克的「弱點」，建議在50米距離內以特定型號的火箭炮或其他槍炮對付。另一份標註「最高機密」的14頁文件，寫有針對加沙附近農村梅法勒西姆（Mefalsim）的襲擊計劃，指明當地約1000名平民受志願安全部隊保護，警告以軍正規部隊可在3至5分鐘內到場增援。文件指示滲透隊伍明確分工，部分成員破壞安全圍欄的同時，其他人提供火力支援，成功闖入後俘虜村民。

包圍學校俘虜人質 似針對兒童

美國全國廣播公司（NBC）報道，哈馬斯攻擊計劃的文件，指示武裝分子包圍及搜查學校和青年中心俘虜人質，似乎有意針對兒童。

以色列前安全官員平科（Eyal Pinko）指出，從襲擊梅法勒西姆的計劃顯示，哈馬斯有系統蒐集情報，他們利用了人力、開源情報和從網絡攻擊獲取信息。以色列國會議員科恩（Almog Cohen）表示，從被擊斃的武裝分子身上發現的地圖顯示，他們知道施襲城鎮的地標、人群聚集的地方、猶太教堂和幼稚園位置等細節，形容哈馬斯突襲「超出有備而來」的程度。

（紐約時報/華爾街日報/ NBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）