路透：沙特暫停對以外交 重挫拜登中東政策

在哈馬斯本月7日突襲以色列前，沙特和以色列關係在美國支持下持續改善，雙方高層均表示兩國穩步邁向達至建交，有關方向將大大改變中東形勢。不過，路透社上周五（13日）引述兩名消息人士報道，沙特官員近日向美國傳達了利雅德立場，表明要暫停與以色列關係正常化的外交努力，但強調不是終止。其中一名消息人士說，沙特一方認為，將來如果談判恢復，有關以色列向巴勒斯坦作出讓步這問題將要更受重視。

以巴衝突促沙特接觸伊朗

消息指華盛頓曾向利雅德施壓，要求譴責哈馬斯向以色列發動襲擊，但沙特外交大臣法爾漢親王拒絕。美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）回應時表示，進一步的外交行動取決於沙特和以色列，「這不是美國可以發號施令的」。

另一方面，以巴衝突令沙特與昔日敵人伊朗有更多接觸。伊朗總統萊希日前致電沙特王儲穆罕默德，雙方交談了45分鐘。沙特政府發表聲明透露王儲告訴萊希，「沙特正在盡最大努力與所有國際和地區各方接觸，以制止局勢持續升級」。

美國一直致力使以色列與周邊的阿拉伯世界進一步融合。華盛頓一直熱中於在《亞伯拉罕協議》的基礎上發展，該協議實現了以色列與包括阿聯酋在內的一些海灣國家之間的關係正常化。彭博社形容，沙特暫停與以色列的關係正常化活動，是對美國政府中東政策的重大打擊。

（路透社/彭博社）

（以色列-哈馬斯戰爭）