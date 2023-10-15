加沙人南湧 以軍入境發現人質屍體 撤離車隊疑受轟炸 多國批以逼遷不合法

坐驢車逃命 多人徒步行20公里

以軍當地昨日早上10時至下午4時（本港下午3時至晚上9時）開放加沙兩條人道走廊，建議撤離民眾從加沙北部拜特哈農（Bei Hanoun）經兩條主要公路前往汗尤尼斯。數以萬計加沙居民在以軍南移通牒後離開家園，不少人周五下午才決定離開，趕在入夜前起程。他們帶着被褥等家當湧上私家車、的士、客貨車甚至驢車，在主要公路上形成長長車龍，有機動三輪車上塞滿15人；沿路有難民請求仍有空位的汽車，能載他們到汗尤尼斯（Khan Yunis）和努塞拉特（Nuseirat）等南部或中部地方，亦有不少人徒步而行，當中部分走了最少20公里。英國廣播公司（BBC）引述影片顯示上周五有撤離車隊疑受轟炸，最少12人死，大部分是婦孺。對於加沙衛生部和哈馬斯當天指控有70人南逃期間受空襲死亡，以軍稱正調查事件。

美國國務院發言人指正與以色列和埃及積極商討開設人道走廊讓加沙民眾安全離開，並把所需救援物資運入加沙。美國白宮國家安全委員會發言人柯比前天表示，要加沙大批居民短時間內南遷「是困難事情」，但指美方不會批評以色列決定。西班牙首相桑切斯昨日表示，以色列有權自衛，但國際法不容許以色列強迫遷徙巴人的做法，埃及和土耳其亦開腔反對以方做法。

以總理：反擊行動的「開始」

以色列總理內塔尼亞胡前晚在電視演說中表示，「正以前所未見的力量轟炸敵人」，強調這只是以軍反擊行動的「開始」。他昨日在前線探望軍人時，向他們稱要為新一階段行動作準備。以軍發言人孔里庫斯（Jonathan Conricus）昨表示，將評估平民人數等數據，當認為情况許可，便會發動地面作戰行動。《國土報》和《耶路撒冷郵報》等以色列傳媒報道，以軍地面部隊上周五首次開入加沙，成功「局部突擊」一處哈馬斯陣地，除了掃蕩巴人火箭單位和蒐集人質所在地點資訊外，還帶回一批遺體，部分隨身物品屬於以色列失蹤者。哈馬斯昨日表示，在過去24小時，以軍轟炸殺死了9名人質。

王毅促美發揮負責任作用

根據最新數字，以色列有最少1300人在今次事件中死亡，包括258名士兵，超過3300人受傷。在加沙，至今已有最少1900人死，超過7600人傷。

中國常駐聯合國代表張軍上周五在安全理事會緊急磋商中，呼籲以色列「停止對加沙民眾的集體懲罰，避免人為加劇人道災難」。中共中央政治局委員暨外長王毅昨與美國國務卿布林肯通電話，指中方將繼續推進以巴問題勸和促談，呼籲美方「應切實發揮建設及負責任作用」。俄羅斯副外長波格丹諾夫（Mikhail Bogdanov）則向國營傳媒表示，計劃本周到卡塔爾，不排除與哈馬斯代表會面，期望有助推進釋放人質。

（路透社/CNN/BBC/衛報/華盛頓郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）