新西蘭今大選 罕有聚焦外交國防

反對派領先 支持加入AUKUS

根據衛報Essential的民調，中間偏右的國家黨預計在選舉中將成最大黨，獲34%選票，而工黨將獲30%選票。民調亦顯示，無論是由國家黨和右翼行動黨（ACT New Zealand）組成的右派陣營，還是由工黨、綠黨和毛利黨（Te Pāti Māori）組成左派陣營，都沒有足夠支持獲得超過50%席位。民粹主義政黨新西蘭優先黨（New Zealand First Party）或成「造王者」。

國家黨領袖盧克森（Christopher Luxon）在9月辯論中表態，若成功入主政府將研究加入AUKUS，又承諾將國防預算從國民生產總值的1%增至2%。有機會加入下屆聯合政府的行動黨黨魁西摩（David Seymour），上周在接受《澳洲人報》的訪問時表示，新西蘭不能夠因為害怕中國，而放棄與AUKUS的未來。

高通脹 選民厭倦執政工黨

工黨方面，自阿德恩今年一月突然辭任總理，她的繼任者希普金斯（Chris Hipkins）面對日益憤怒和厭倦的選民，與新冠後遺症和陷入困境的經濟。

數據顯示新西蘭家庭平均每周在相同必需品上的支出增加了240新西蘭元（約1111港元），食品通脹率增幅達12%。

新西蘭持續的房屋危機，也令當地的年輕一代感到置業夢變得遙不可及，近年來買樓的人在加息後，不得不額外尋找3萬新西蘭元的抵押貸款。

除了經濟問題之外，許多當地人亦對犯罪和幫派暴力的增加感到害怕。

（BBC/路透社）