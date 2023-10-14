以被轟對加沙黎巴嫩用白磷彈

以色列報復哈馬斯上周突襲的軍事行動持續之際，人權觀察（HRW）稱確認周二及周三（10和11日）分別在黎巴嫩及加沙拍攝片段，顯示「加沙港口和沿着以色列—黎巴嫩邊境2個農村地區的上空，有多次發射白磷彈情况」。該組織在社交網站發布2段影片連結，稱顯示在以黎邊境有人使用155毫米口徑白磷彈，但HRW沒提供在加沙有人使用白磷彈影片連結。

以軍回應稱不知情

白磷彈可合法在戰場使用，以製造煙幕、照明、標記目標或焚燒掩體與建築物，但可造成嚴重燒傷及火災。以軍回應稱不清楚在加沙使用含白磷的武器情况，亦未回應有關在黎巴嫩使用白磷彈的指控。

另外，ICC檢察官卡里姆．汗（Karim Khan）接受路透社訪問，稱如有證據巴勒斯坦人，不論是哈馬斯或旗下軍事組織、聖城旅，或者任何其他人或其他國家的公民犯下罪行，那麼我們就有管轄權，無論犯罪發生在哪裏，包括以色列領土。至於巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯周四訪問約旦時，同時譴責哈馬斯對以色列的攻擊及隨後以軍轟炸加沙，指都屬於針對平民的暴力行為。

（衛報/BBC/路透社）