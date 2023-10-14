全球穆斯林總動員撐巴人 美關使館防衝突

哈馬斯在號召「全體總動員」的聲明中，呼籲巴勒斯坦人到阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）院區抗議。阿克薩清真寺是伊斯蘭教僅次於麥加和麥地那的第3大聖地，對猶太人來說也是最神聖的地方，猶太人稱這裏為聖殿山。阿克薩清真寺周邊地區2021年5月發生的衝突，引發持續11天的以色列與加沙戰爭。哈馬斯又敦促西岸的巴坦人「示威、動員」，並與以色列軍人和殖民區居民「衝突」。現任哈馬斯駐卡塔爾辦公室主管的該組織前領袖梅沙爾（Khaled Meshaal），日前發聲明指周五「將是阿拉伯、穆斯林世界，以及全球自由民眾總動員之日」，呼籲他們「挺身展示與巴人團結，支持他們尋求自由、獨立、返回故土以及民族自決的正義主張和合法權利」。

以色列籲海外僑民遠離警惕

以色列國家安全委員會和外交部周四聯合聲明，全球多國示威「有可能變成暴力」，並潛在針對以色列人和猶太裔，建議海外以色列人展現警覺，遠離示威活動，盡可能留意身處地安全人員相關資訊更新。

美國全國多地警方表示會在周五加強保安。紐約市警察局已指示所有警員當天值勤，市長亞當斯前天指未察覺明顯威脅，呼籲民眾對周五示威保持警覺。紐約州長胡楚爾指該州州警、國土安全部，以及緊急反恐部門已全面運作；國民警衛軍亦已調派巡邏主要交通樞紐。洛杉磯警察局聲明稱會加強在猶太和穆斯林社區巡邏駐守。

此外，聯邦調查局等聯邦執法部門已進入警戒，有美國阿拉伯裔人權組織稱，FBI探員近日訪查各地清真寺以及具巴人血統的家庭。有猶太領袖則表示，FBI、國土安全部官員和其他聯邦機構近日與全國和猶太組織召開安全線上會議，部分猶太學校收到當局指令暫時停課並關閉校園。另外，澳洲和加拿大都表示會在周五加強保安，以應對可能出現的示威。

繼約旦、伊拉克和埃及後，阿拉伯國家支持巴人示威浪潮周四至周五蔓延至突尼斯，周四有約3000人在首都突尼斯市上街。美國駐突尼斯大使館周三宣布，周四和周五以安全理由暫停日常公眾服務，但強調未發現安全威脅。

法穆斯林返高中母校殺老師

另外，法國北部阿拉斯（Arras）一家學校周五發生血案，一名在俄羅斯穆斯林人為主車臣地區出生的約20歲男子，返回曾就讀的高中用刀殺死一名老師，另一名老師和一名保安受傷。當地傳媒指疑犯施襲曾高呼「真主偉大」。警方正循反恐方向調查，路透社引述消息指，疑犯因激進伊斯蘭教思想被列入觀察名單。

（路透社/霍士新聞/華盛頓郵報/紐約時報）