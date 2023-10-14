以發24小時通牒逼加沙110萬人南遷 聯國恐致毀滅性後果促撤回 加沙受「局部突擊」預視大規模攻勢

哈馬斯上周突襲以色列，觸發以色列向哈馬斯宣戰。法新社周五報道，哈馬斯殺死逾1200名以色列人，以軍的攻擊亦造成超過1530名加沙居民死亡。哈馬斯突襲以國時擄走大批以國軍民，哈馬斯主要武裝力量「卡桑旅」周五稱過去24小時內，最少13名被拘留在加沙北部的以色列及外國人質在以軍空襲中喪生。

巴駐聯國特使稱「反人類罪行」

聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）周四表示，聯合國駐加沙的官員收到以軍通知，稱在加沙乾河（Wadi Gaza）以北的加沙居民都應在未來24小時內遷往加沙南部。迪雅里克補充指這相當於約110萬人，即加沙約230萬人口近一半，並指聯合國認為有關遷移不可能在沒出現毀滅性人道主義後果下進行。他指聯合國強烈呼籲撤銷任何類似的命令，以免將悲劇轉變成災難。巴勒斯坦駐聯合國特使周五呼籲聯合國秘書長古特雷斯採取更多行動阻止以色列這次逼遷，稱此舉為「反人類罪行」。

以軍在聲明中呼籲加沙市所有居民為自己安全向南撤離，到加沙乾河以南地區，而以軍在接下數天將繼續在加沙市展開大型行動，並努力避免傷害平民。迪雅里克稱以軍的疏散令適用於所有聯合國人員及在學校、醫療中心診所等聯合國設施避難的人。

專家憂捲入周邊阿拉伯國

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）周五在社交網站X稱，已將其中央行動中心及國際工作人員遷往南面，以繼續人道主義行動及工作人員和加沙的巴勒斯坦難民提供支持。過去數日加沙有42.3萬人流離失所，UNRWA為當中逾六成人提供庇護。哈馬斯則呼籲居民留在原地，誓言會戰鬥到最後一刻。法新社昨報道，以色列發出警告後已有數千計巴人逃往加沙南部。

以軍一方面要求加沙市民眾南遷，一方面在加沙附近集結軍車準備地面攻勢。專家認為戰事將踏入更具破壞性階段，而最終戰果難料。專家都認為要判斷這次以色列和哈馬斯的戰事帶來的風險，下周將是關鍵，警告指以色列若將周邊阿拉伯鄰國捲入，後果將不堪設想。

英國智庫查塔姆研究所的中東和北非計劃副研究員默克伯格（Yossi Mekelberg）向美媒CNBC表示很可會爆發地面戰，稱以國花了一些時間重新集結兵力和動員預備役，現已準備好在接壤黎巴嫩的邊境展開更多遏制，並在加沙邊境做好進攻準備。美國智庫「大西洋理事會」拉菲克哈里里中東計劃中心高級總監韋克斯勒（William F. Wechsler）本周分析指，以色列攻擊會是地面行動伴隨空襲，結果將是哈馬斯的嚴重弱化以及加沙的嚴重破壞。

美國國務卿布林肯正出訪中東多國，昨到約旦跟約旦國王阿卜杜拉二世見面，後者稱以軍行動應避免讓巴勒斯坦人流離失所，波及鄰國；巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯同日跟布林肯在安曼會面時，亦表示反對強迫巴人遷移，稱這做法會造成繼1948年針對以色列立國的戰爭造成巴人大逃亡後的第2次大逃亡。

（路透社/中央社/CNBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）