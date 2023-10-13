明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

共和黨提名斯卡利塞 未敢即日投票 美眾院押後選新議長

【明報專訊】美國共和黨周三（11日）提名眾議院共和黨第二號人物斯卡利塞出任議長，接替被罷免的麥卡錫。眾議院原定周三就新議長人選進行全院表決，但美媒報道，由於黨內分歧嚴重，斯卡利塞未取得足夠黨內支持，表決最終押後。

投票前爭極右議員支持失敗

58歲的斯卡利塞（Steve Scalise）在眾院共和黨人的閉門表決中，以113票對99票，擊敗司法委員會主席喬丹 （Jim Jordan），獲得提名。斯卡利塞說，如果當選議長，會優先處理以巴局勢，包括支持以色列的法案，又強調共和黨必須團結，正致力達到這個目標。

眾議院原定周三投票，投票前夕斯卡利塞曾經同黨內數名議員舉行單獨會面，爭取支持，但沒有成功。共和黨內極右強硬派「自由黨團」政策主任、德州眾議員羅伊（Chip Roy） 在會面後表態不會投票給斯卡利塞。

喬丹敗選擬撐對手 支持者沒動搖

喬丹落敗後曾私下會見了斯卡利塞，並提出在眾議院提名對方，但喬丹沒有發表公開聲明表示支持，他的支持者似乎也沒有動搖。黨內極右眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）和米勒（Max Miller）都表明會繼續支持喬丹。

斯卡利塞本身是眾院多數黨領袖，即眾院共和黨二號人物，得到了許多資深和建制派共和黨議員支持，而直言不諱的黨內右翼領導人喬丹則得到多名保守派議員支持。

支持斯卡利塞的眾議員普弗魯格（August Pfluger）說：「他們各自有不同的優勢；他們都有獨特的特質；他們的政策差異可能為零。」

共和黨內部早前有聲音表示會再提名麥卡錫，但麥卡錫已表態不參選。分析指如果所有433名現任眾議員投票，斯卡利塞要勝出只能容許4名共和黨黨員「叛變」，但到目前為止，至少10名共和黨議員表示不準備支持斯卡利塞，還有幾名議員尚未有決定。

（紐約時報/衛報）

相關字詞﹕喬丹（Jim Jordan） 斯卡利塞（Steve Scalise） 麥卡錫（Kevin McCarthy） 極右 美國共和黨 美國 共和黨右翼勢力 美國眾議院議長

上 / 下一篇新聞