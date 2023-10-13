共和黨提名斯卡利塞 未敢即日投票 美眾院押後選新議長

投票前爭極右議員支持失敗

58歲的斯卡利塞（Steve Scalise）在眾院共和黨人的閉門表決中，以113票對99票，擊敗司法委員會主席喬丹 （Jim Jordan），獲得提名。斯卡利塞說，如果當選議長，會優先處理以巴局勢，包括支持以色列的法案，又強調共和黨必須團結，正致力達到這個目標。

眾議院原定周三投票，投票前夕斯卡利塞曾經同黨內數名議員舉行單獨會面，爭取支持，但沒有成功。共和黨內極右強硬派「自由黨團」政策主任、德州眾議員羅伊（Chip Roy） 在會面後表態不會投票給斯卡利塞。

喬丹敗選擬撐對手 支持者沒動搖

喬丹落敗後曾私下會見了斯卡利塞，並提出在眾議院提名對方，但喬丹沒有發表公開聲明表示支持，他的支持者似乎也沒有動搖。黨內極右眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）和米勒（Max Miller）都表明會繼續支持喬丹。

斯卡利塞本身是眾院多數黨領袖，即眾院共和黨二號人物，得到了許多資深和建制派共和黨議員支持，而直言不諱的黨內右翼領導人喬丹則得到多名保守派議員支持。

支持斯卡利塞的眾議員普弗魯格（August Pfluger）說：「他們各自有不同的優勢；他們都有獨特的特質；他們的政策差異可能為零。」

共和黨內部早前有聲音表示會再提名麥卡錫，但麥卡錫已表態不參選。分析指如果所有433名現任眾議員投票，斯卡利塞要勝出只能容許4名共和黨黨員「叛變」，但到目前為止，至少10名共和黨議員表示不準備支持斯卡利塞，還有幾名議員尚未有決定。

（紐約時報/衛報）