布林肯訪以色列 外交手段防戰火外溢

沙特通訊社報道，穆罕默德告訴萊希，沙特「正與所有國際和地區各界溝通，防止（以巴局勢）持續升級，並強調該國「堅定支持巴勒斯坦主張的立場」。伊朗官方通訊社則指，二人討論「有需要終止針對巴勒斯坦的戰爭罪行」。

美高官：美籲盟友與以敵手對話

一名陪同布林肯執行中東任務的國務院高官坦承，美方正呼籲所有伙伴與哈馬斯、真主黨或伊朗，以及與他們有關係或聯繫的組織接觸，從而讓哈馬斯停止攻擊，釋放所俘人質，並防止真主黨和伊朗介入戰局。

路透社稱，布林肯與以方官員將商討加強軍事支援。他在以色列和約旦停留後，將轉訪周邊其他國家尋求合作解決以巴近期衝突。布林肯周三出發前被問到美方有否呼籲以色列回應哈馬斯突襲時採取克制，布林肯聲稱以方「尊重國際法並會盡力避免平民傷亡」。中國外交部表示，中國政府中東問題特使翟雋前晚就以巴局勢和巴勒斯坦自治政府外交部第一副部長賈多通電話。以色列駐華大使潘綺瑞（Irit Ben-Abba）表示，翟雋周四稍後時間會與以方官員通電話。

華中東特使與巴副外長通電話

美軍參謀長聯席會議主席布朗周三表示，暫未有迹象顯示以色列在區內的其他敵手正尋求加入哈馬斯的攻勢。《紐約時報》周三引述多名美國官員消息報道，伊朗主要領袖對哈馬斯突襲感震驚。《華爾街日報》則引述美方初步解密情報認為，伊朗雖然很可能知道哈馬斯正策劃襲擊以色列，但對其實際行動時間或規模卻不知情。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）