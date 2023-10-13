以30萬兵圍加沙 多國設法撤僑

以軍發言人赫克特（Richard Hecht）周四早上表示，已召集數十萬預備軍為地面進攻加沙作準備，但未決定行動時間。同時，消息指美國白宮國家安全顧問蘇利文這幾天一直與以色列和埃及政府接觸，嘗試建立安全通道，使美國和其他外國人能夠從加沙撤離。美國官員稱，加沙目前有500多名美國人和數百名其他外國人，包括聯合國工作人員、非政府組織成員和記者。

根據正在討論的提案，所有美國公民只要出示美國護照，就可以通過拉法（Rafah）過境口岸進入埃及，而其他巴勒斯坦平民每天的通行人數將限制在2000人以內。

另一方面，以色列航空（El Al）加開12班航班，接載乘客前往紐約、羅馬、巴黎和馬德里等多個城市。德國漢莎航空的包機會在周四和周五兩天疏散在以色列的公民。由於局勢危急，英國政府下令外交人員的家人離開以色列。

加拿大政府表示將派遣軍用飛機到以色列運送公民和永久居民及其配偶和子女返國，據報約有1000名在以色列的加拿大人希望離開。澳洲政府表示，已要求澳洲和維珍兩間航空公司提供緊急援助，外長黃英賢敦促僑民，如果能找到離開以巴的方法，就不要等待政府安排的遣返航班。

（路透社/衛報）

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