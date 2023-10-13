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充斥以巴假資訊 歐盟警告X或違例

【明報專訊】以色列與巴人武裝哈馬斯的戰爭備受國際關注，惟社交網站充斥不少戰爭假資訊，令人憂慮會掩蓋真正暴行的證據。歐盟周二（10日）去信社交平台X（前稱Twitter）老闆馬斯克（Elon Musk），指該平台似乎存在有關以色列及哈馬斯戰爭的假資訊及違法內容，可能有違歐盟法例及面臨罰款。

社交網站有人上載片段，稱是對以色列部分地區的新一輪空襲，但畫面實際來自一部電玩遊戲，遊戲開發商亦確認「空襲影片」是從遊戲截取；亦有人在X上載影片顯示1名女子被人包圍及點火焚燒，稱哈馬斯在以國南部雷伊姆的音樂節酷刑對待以色列女生的情况。有關酷刑確曾發生，但是發生於2015年的中美洲，美國有線新聞網絡（CNN）當時報道指是危地馬拉一個村莊有1名16歲兒童被燒死。

假資訊在網上流傳，恐令那些隨着以軍重新控制受襲地區後逐漸浮現的暴行證據被掩蓋。歐盟周二去信馬斯克，警告他有關其平台涉及哈馬斯襲擊以色列的虛假資訊。歐盟內部市場與服務專員布雷頓（Thierry Breton）指X在內容審核方面有明確義務，但X迄今就以色列與哈馬斯戰事的處理方式，令人質疑其履行義務的情况。

作為受到歐盟《數碼服務法》 （DSA） 約束的平台，如監管機構判定有違規行為，X或面臨數十億美元罰款。X未有回應CNN查詢，而《衛報》指X正配合歐盟要求提供資料。

（紐約時報/衛報/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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