充斥以巴假資訊 歐盟警告X或違例

社交網站有人上載片段，稱是對以色列部分地區的新一輪空襲，但畫面實際來自一部電玩遊戲，遊戲開發商亦確認「空襲影片」是從遊戲截取；亦有人在X上載影片顯示1名女子被人包圍及點火焚燒，稱哈馬斯在以國南部雷伊姆的音樂節酷刑對待以色列女生的情况。有關酷刑確曾發生，但是發生於2015年的中美洲，美國有線新聞網絡（CNN）當時報道指是危地馬拉一個村莊有1名16歲兒童被燒死。

假資訊在網上流傳，恐令那些隨着以軍重新控制受襲地區後逐漸浮現的暴行證據被掩蓋。歐盟周二去信馬斯克，警告他有關其平台涉及哈馬斯襲擊以色列的虛假資訊。歐盟內部市場與服務專員布雷頓（Thierry Breton）指X在內容審核方面有明確義務，但X迄今就以色列與哈馬斯戰事的處理方式，令人質疑其履行義務的情况。

作為受到歐盟《數碼服務法》 （DSA） 約束的平台，如監管機構判定有違規行為，X或面臨數十億美元罰款。X未有回應CNN查詢，而《衛報》指X正配合歐盟要求提供資料。

（紐約時報/衛報/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）