加沙缺水電 「醫院將變停屍間」

以：哈馬斯放人質前不供水電燃料

加沙唯一發電站周三燃料耗停運，當局一直警告若沒有電力或燃料，醫院及緊急服務將無法運作。加沙最大的希法醫院（Al-Shifa）院長薩利馬（Muhammad Abu Salima）周三表示，後備發電機僅能供醫院運作最多4天，「一旦停電，我們的醫院將變成亂葬崗」。希法醫院一名外科醫生表示，醫院目前已迫爆，物資亦短缺，「情况持續惡化，愈來愈多病人，尤其是兒童傷勢慘不忍睹」。他說，例如近日有一名10歲男童從瓦礫中救出，臉部重傷。紅十字會近東與中東地區主任卡爾博尼（Fabrizio Carboni）表示，隨着加沙斷電，醫院也沒電力供應，這將危及保溫箱中的新生嬰兒和需吸氧氣的年長病人性命，洗腎機和X光機也無法運作，加沙的醫院「可能變成停屍間」。

以軍猛烈轟炸 救援人員欲救無從

以軍持續猛烈轟炸造成加沙大量平民死亡，救援人員慨嘆欲救無從。加沙市卡拉馬區（Karama）周二晚遭空襲，由於轟炸不停，令急救員艾哈邁德無法走近被毁建築物救人，眼看民眾哀求他們把孩子從瓦礫中拉出來。艾哈邁德說，即使能抵達被炸現場，往往發現拉出來的都只是屍體。

（紐約時報/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）