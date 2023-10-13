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斬首嬰指控惹疑 以國網上發相反駁 殺害平民證據確鑿 哈馬斯高層否認蓄意

【明報專訊】以色列傳媒引述以軍士兵指控巴勒斯坦武裝組織哈馬斯斬首嬰兒後，消息在當地及西方輿論中發酵，然而這說法惹來質疑，而且官方回應顯得混亂。以軍發言人對外回應查詢時大多表示未能進一步確認消息，以色列總理內塔尼亞胡周三（11日）斥責哈馬斯暴行時未提嬰兒被斬首，美國總統拜登同日宣稱看到恐怖分子斬首兒童的相片，但華府官員隨後澄清只是聽聞。到昨日稍後時間，以色列總理辦公室在社交平台X公布3張兒童被殘殺的相片，其中一張頭部被模糊處理，懷疑是被斬首。

以國發3殘殺嬰照片 未提「斬首」

「以下是一些總理內塔尼亞胡向美國國務卿布林肯展示的相片。警告：那些是嬰兒被哈馬斯怪物謀殺和焚燒的恐怖相片。哈馬斯是無人性，哈馬斯是伊斯蘭國（ISIS）」。以國總理辦公室的官方X帳號在香港時間昨晚10時許貼出3張相片，其中兩張可見嬰兒被燒成焦炭，最後一張的嬰兒躺在收屍膠袋的血液殘迹，頭部被模糊處理，懷疑是遭到斬首。但官方說明未明確提到外界關注的「斬首」字眼，但將哈馬斯跟ISIS相提並論——ISIS其一最知名的殘忍事迹，是將俘虜斬首並將片段放上網，引起巨大爭議。

指控最先出自以媒 有質疑親以軍

有關哈馬斯斬首嬰兒的指控，最先出自以色列的i24News。該私營電視台引述收復卡法阿扎（Kfar Aza）集體社區（kibbutz）的以軍士兵指有當地家庭遭滅門，約有40名嬰兒被殺，部分更遭斬首或燒死，形容是大屠殺——第71部隊副指揮官本齊翁（David Ben Zion）也公開指哈馬斯武裝分子「斬去兒童和婦女的頭顱」。消息隨即在社交媒體廣傳，觸發西方傳媒紛紛跟進報道，但土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu）質疑10年前開台的i24News與內塔尼亞胡和以軍關係密切，多名職員曾任職以軍，形容其「以作以巴衝突假報道而聞名」。

然而，此後以色列以至盟友美國官方發放的信號一直混亂。以色列軍方始終未有正面回應外界查詢時，未曾明確證實說法或提供證據。NBC引述以軍發言人報道指「未能確認相關新聞報道內容和死傷數字」，只能確認「有大量目擊證詞和證據稱有兒童遭殘殺和碎屍」。網媒商業內幕（BI）引述以軍發言人回應指不會進一步調查，指士兵提供的證言已是充份證據。

拜登周三下午在華盛頓一場美國猶太社區活動上致辭中稱：「我從未想過會看到並確認恐怖分子斬首兒童的照片。」美國全國廣播公司（NBC）當晚報道，白宮未有回應解釋拜登所言，而兩名華府高官稱拜登是指聽聞以方稱有兒童被斬首，以及有傳媒作出有關斬首的報道。

以色列總理辦公室周三曾稱卡法阿扎有嬰兒及幼童的屍體遭「斬首」，但內塔尼亞胡當晚在電視演說中雖詳述武裝分子暴行，包括「年輕（以色列）女性被強姦屠殺，（以軍）士兵被斬首」，但並沒有提及有嬰兒或兒童遭到斬首。惟CNN昨引述一名以色列官員稱，有哈馬斯武裝分子「施行斬首等ISIS式暴行」，但未能確認受害者身分及是否兒童。到同日稍後時間，以國總理辦公室即公開上述3張虐殺嬰兒的相片。

音樂節屠殺 哈馬斯高層：以為休班兵

另一邊廂，哈馬斯政治局駐外高級成員阿布馬爾祖克（Moussa Abu Marzouk）周二在多哈接受《經濟學人》訪問時，否認殺害無辜平民，他稱組織「遵從所有國際法和道德法律」，主要目標是以色列「軍事設施」。他辯解有逾200名上周六在近加沙參加音樂節的以色列人遭槍擊，是因他們「看起來像休班士兵」。阿布馬爾祖克又把平民被殺歸咎以色列，強調巴人才是受害者。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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