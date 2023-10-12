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美特種部隊戒備 隨時受命救人質

【明報專訊】哈馬斯武裝分子上周突襲以色列，並擄走逾百名人質回加沙，當中可能包括美國人。美國《信使報》昨（11日）報道，華府已派出人質營救專家向以色列軍方提供建議，部署於某鄰近以色列歐洲國家的美軍特種部隊已進入戒備狀態，隨時受命協助營救人質。

或加派艾森豪威爾號航母到中東

美國防長奧斯汀周二表示，美國在以色列已派駐人員，在情報及規劃上協助以軍展開潛在的拯救人質行動，強調美國有能力在中東快速部署其他資源。《信使報》引述美國軍方官員報道，美軍特種部隊已處於戒備狀態，可參與營救行動，官員未透露是哪支部隊，但稱隸屬聯合特種作戰司令部。該司令部旗下有兩支反恐部隊，曾在全球執行營救人質任務，它們是陸軍的三角洲部隊和海軍的海豹六隊。報道引述消息人士稱，暫無迹象顯示美軍將援助以色列的任何地面行動。

美國傳媒Politico周二引述國防部官員報道，繼派出「福特」號前往東地中海後，美軍本周也可能增派「艾森豪威爾」號航母戰鬥群往以色列附近海域，報道指出，兩艘航母同時部署在中東地區屬罕見，是要向哈馬斯發出重要信息，即美軍正支持以色列。

美國總統拜登周二在白宮演說上譴責哈馬斯的突襲是「徹底邪惡」行為，重申華府支持以色列，準備在中東地區部署更多軍事資源。拜登證實有14名美國公民在哈馬斯襲擊中被殺，警告以色列的對手「不要」介入，暗指支持哈馬斯的伊朗。白宮國家安全顧問蘇利文稱，有至少20名美國公民在以色列失蹤。

（信使報/Politico/中央社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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