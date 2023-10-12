前線控哈馬斯斬首嬰屍 以軍指證辭已夠拒調查

750人社區最少200死 有遭滅門

路透社及CNN等外國記者周二隨以軍進入卡法阿扎，看到房屋被燒毁或受破壞，街上散落居民及武裝分子屍體，汽車被縱火，破爛的家具堆疊。軍方表示，武裝分子用推土機撞破卡法阿扎的圍欄後數十槍手進入，也有武裝分子乘電單車及滑翔機抵達，總數約70人，然後展開殺戮。

以軍少將韋魯夫說：「你可以看到嬰兒、母親、父親、年輕家庭在牀上、避難室、飯廳、花園內被殺害。這不是戰爭，不是戰場，而是大屠殺。」他指部分死者更被斬首。

有以兵更向當地傳媒i24News記者表示，他們發現有些家庭全家人在牀上被射殺，約有40名嬰兒遇害，其中一些被斬首。i24News指在卡法阿扎共發現200具屍體。

被質疑未證真偽散播厭惡性說法

自斬首嬰屍的說法傳出後，外界批評以軍在未證明真偽下散播有關敵人的厭惡性說法。惟以軍發言人周三表示，以軍不會尋求哈馬斯在以色列境內斬首嬰屍的額外證據，例如被殺嬰孩人數和被斬首人數等，因為這樣做是「不尊重死者」。最先引述以軍士兵報道這說法的以國傳媒i24News也堅持報道正確，其新聞主播塞利耶在社交平台X強調，其同事「被3名不同的以軍人員告知大約40名嬰兒和小孩在卡法阿扎被謀殺，部分被焚燒，部分被斬首」。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）