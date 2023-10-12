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轟炸、圍困加沙 以軍捲戰爭罪質疑 出兵勢在必行 內塔尼亞胡偕新舊防長組戰時內閣

【明報專訊】為報復巴勒斯坦武裝組織哈馬斯上周六突襲，以色列下令「全面圍困」加沙為出兵作準備，連日來大規模轟炸，並切斷電力及糧水，迄今超過26萬人逃離家園。有加沙居民說無處可躲，連唯一發電站昨也耗盡燃料而停運，衛生及醫療設施等將無法運作，人道危機加劇。人權組織批評以色列圍困加沙是「戰爭罪」，歐盟外交首長博雷利也斥責以色列違反國際法。另一邊廂，以色列總理內塔尼亞胡宣布，邀請反對派領袖兼前防長甘茨合組戰爭管理內閣，現任防長加倫特也是其中一員。

以色列總理內塔尼亞胡昨宣布，與哈馬斯戰爭期間，跟反對黨民族團結黨領袖兼前防長甘茨（Benny Gantz）組成「緊急狀態政府」，同時內塔尼亞胡、甘茨和國防部長加倫特（Yoav Gallant）會組成「戰爭管理內閣」，意味戰爭期間不會推動與戰爭行為無關的法案或政府決定，所有高級職位任期將在戰爭期間自動延長。

內塔尼亞胡上周六邀請另一反對黨未來黨的黨魁拉皮德（Yair Lapid）和甘茨討論組建緊急政府。拉皮德雖沒與甘茨一起加入「緊急狀態政府」，但戰時內閣已為他「預留」位置。前軍方總參謀長埃森科特（Gadi Eisenkot）和戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）擔任戰時內閣的觀察員，前者是甘茨黨友，後者跟內塔尼亞胡和加倫特同屬利庫德集團。綜合上述安排，這代表執政聯盟的極右政黨目前無份參與戰時內閣。

另一邊廂，以軍繼續轟炸加沙和執行「全面圍困」，為地面進攻作準備。以軍周二表示，戰機在一夜間攻擊加沙200多個目標，昨又轟炸市內的伊斯蘭大學。巴勒斯坦內政部表示，大部分被炸目標為塔樓、住宅、民用設施及清真寺。住在加沙市里馬爾社區的13歲少女拉蒂夫表示，以軍預告空襲後友鄰皆勸其一家離開，但因「已沒有安全地方可去」而留下。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）表示，已將加沙83間學校改為臨時庇護所，周一有逾13.7萬人入住，容納量已達九成。

唯一電站停運 醫療恐周內崩潰

加沙是全球人口最密集地區之一，在約363平方公里面積上住了200萬人，一半居民活在貧窮線下。以色列之前已控制加沙大部分電力、水、燃料和部分食物供應，但仍允許一些貿易和人道援助經兩個過境口岸進入，如今全面圍困及轟炸，令加沙人道危機加深。

巴方能源局昨稱，加沙唯一發電站下午也因燃料耗盡而被迫關閉。樂施會表示，該發電站對維持供水及衛生等必要服務至關重要，醫院的維生系統也依賴該發電站供電。在加沙最大的希法醫院工作的英國籍巴勒斯坦裔醫生阿布西塔悲嘆，加沙的醫療系統將在一周內崩潰，「在72小時內有3000名傷者，加沙醫療系統無法承受，除非建立一條人道走廊，將救援物資運入」。巴人醫護人員表示，在新一輪空襲前，加沙已有一半基本藥物短缺，全面圍困可能引發饑荒和疾病。

歐盟斥斷水電糧違國際法

人權觀察組織批評以軍全面圍困是集體懲罰巴人，也犯下戰爭罪行，利用飢餓當作「戰爭武器」。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周二表示，以色列有權自衛，但必須在國際法範圍內行使，批評以方向大量平民斷水斷糧斷電的做法是違反國際法。他又不同意在這關鍵時刻暫停對巴勒斯坦當局的資助，擔心變成給哈馬斯的「禮物」。

以色列情報部長加姆利爾（Gila Gamliel）昨向法新社表示，該國有需要將哈馬斯「連根拔起」，藉此殺雞儆猴，震懾全球其他武裝組織切勿仿效哈馬斯突襲以色列的做法。

埃及願援加沙 拒設安全走廊

埃及官員向《以色列時報》表示，開羅獲告知以方正準備對加沙展開長達數月的地面戰，以方也拒絕埃及的調解或緩和局勢提案，以方表明在考慮停火前，希望先給哈馬斯致命打擊。路透社則指埃及跟美國等商討過通過其邊界向加沙提供人道援助，但拒絕任何設立安全走廊給難民逃離的舉措。

截至昨日，以巴新一輪衝突導致至少1200名以色列人死亡，加沙也有1055人在以軍轟炸中喪生。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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