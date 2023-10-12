波羅的海天然氣管破損 芬蘭、愛沙尼亞指控人為

【明報專訊】波羅的海一條連接芬蘭和愛沙尼亞的海底天然氣管道和通訊電纜受損，疑是被蓄意破壞。愛沙尼亞政府周二（10日）表示，照片顯示管道破洞是人為造成。芬蘭總統辦公室發表聲明說，相信破壞是「外部行為」導致。
另有海底電纜受損 位置迥異時間接近
事發於周日凌晨。芬蘭的管道營運商表示，長77公里、連接芬蘭和愛沙尼亞的管道Balticconnector出現破洞並發生泄漏，當天已關閉管道，預計需要數個月甚至更長時間完成維修。泄漏點位於芬蘭專屬經濟區內，總統尼尼斯托的聲明表示，不清楚管道和電纜受損的原因，但相信是外部活動引致。芬蘭國家調查局稱，從破損程度來看，這不會是意外造成，而是蓄意行為，暫時未有證據顯示是爆炸，但不會是普通人所做，行事者有一定專業知識。愛沙尼亞防長佩瓦庫爾亦表示，從現場照片可見，破洞是機械式和人為造成。
挪威地震研究所證實，事發當日凌晨1時20分曾在附近偵測到可能發生過一次爆炸，芬蘭和愛沙尼亞在約40分鐘後偵測到管道氣壓下跌。芬蘭電訊商Elisa亦指其通訊電纜同時間受損。佩瓦庫爾表示，天然氣管和通訊電纜位置很不同，但出事時間接近。
俄勘查船今年三度出沒 芬總理：不宜妄斷
芬蘭《晚報》（Iltalehti）引述政府消息人士稱，當局懷疑俄羅斯可能涉事。獨立地區安全專家穆齊卡（Konrad Muzyka）稱，俄羅斯一艘勘查船今年5月、8月和9月先後在該水域出沒，「很可能俄羅斯勘察過該管道」。芬蘭總理奧爾波表示，初步調查顯示這次損毁不會是一般使用下所造成，但被問到是否認為是俄羅斯所為，他說暫時不宜妄下定論。尼尼斯托的聲明表示周二與北約秘書長斯托爾滕貝格通電話商討，北約願協助調查，而芬、愛兩國將繼續合作調查，他強調事件對芬蘭天然氣供應安全沒有造成影響。
在去年俄軍侵烏後，莫斯科同年5月以芬蘭拒絕以盧布付款為由停供天然氣，2020年啟用的Balticconnector自此成為芬蘭唯一輸入化石燃料氣體的通道。化石燃料氣體佔芬蘭約5%能源消耗量。
去年9月，連接俄羅斯和德國的兩條大型天然氣管道「北溪一號線」和「北溪二號線」先後遭引爆炸彈炸毁，起初外界將矛頭指向俄羅斯，但隨後愈來愈多證據顯示，那是烏克蘭所為。