波羅的海天然氣管破損 芬蘭、愛沙尼亞指控人為

另有海底電纜受損 位置迥異時間接近

事發於周日凌晨。芬蘭的管道營運商表示，長77公里、連接芬蘭和愛沙尼亞的管道Balticconnector出現破洞並發生泄漏，當天已關閉管道，預計需要數個月甚至更長時間完成維修。泄漏點位於芬蘭專屬經濟區內，總統尼尼斯托的聲明表示，不清楚管道和電纜受損的原因，但相信是外部活動引致。芬蘭國家調查局稱，從破損程度來看，這不會是意外造成，而是蓄意行為，暫時未有證據顯示是爆炸，但不會是普通人所做，行事者有一定專業知識。愛沙尼亞防長佩瓦庫爾亦表示，從現場照片可見，破洞是機械式和人為造成。

挪威地震研究所證實，事發當日凌晨1時20分曾在附近偵測到可能發生過一次爆炸，芬蘭和愛沙尼亞在約40分鐘後偵測到管道氣壓下跌。芬蘭電訊商Elisa亦指其通訊電纜同時間受損。佩瓦庫爾表示，天然氣管和通訊電纜位置很不同，但出事時間接近。

俄勘查船今年三度出沒 芬總理：不宜妄斷

芬蘭《晚報》（Iltalehti）引述政府消息人士稱，當局懷疑俄羅斯可能涉事。獨立地區安全專家穆齊卡（Konrad Muzyka）稱，俄羅斯一艘勘查船今年5月、8月和9月先後在該水域出沒，「很可能俄羅斯勘察過該管道」。芬蘭總理奧爾波表示，初步調查顯示這次損毁不會是一般使用下所造成，但被問到是否認為是俄羅斯所為，他說暫時不宜妄下定論。尼尼斯托的聲明表示周二與北約秘書長斯托爾滕貝格通電話商討，北約願協助調查，而芬、愛兩國將繼續合作調查，他強調事件對芬蘭天然氣供應安全沒有造成影響。

在去年俄軍侵烏後，莫斯科同年5月以芬蘭拒絕以盧布付款為由停供天然氣，2020年啟用的Balticconnector自此成為芬蘭唯一輸入化石燃料氣體的通道。化石燃料氣體佔芬蘭約5%能源消耗量。

去年9月，連接俄羅斯和德國的兩條大型天然氣管道「北溪一號線」和「北溪二號線」先後遭引爆炸彈炸毁，起初外界將矛頭指向俄羅斯，但隨後愈來愈多證據顯示，那是烏克蘭所為。

（衛報/半島電視台/新華社）