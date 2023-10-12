放眼執政 英工黨大會提「10年更新」 建屋150萬伙 改革NHS 與商界建「伙伴關係」

下屆英國大選普遍預期明年舉行，工黨在大部分主要民調都領先爆出連串醜聞的執政保守黨約20個百分點，分析相信工黨將於下次大選後上台，結束保守黨10多年來的執政。施紀賢（Keir Starmer）在演講中既對保守黨脫節表示不滿，但也警告選民對政府感憤怒不等於會支持工黨。

黨魁施紀賢：嬲政府者不一定投工黨

施紀賢指英國曾經歷民眾會有「英國注定要衰落嗎？」等疑問的時期，他指恢復國家的路將很艱難，但被損毁的東西都可重建修復。他又指工黨若勝出大選，將會比工黨籍前首相貝理雅面對更困難與漫長的工作；工黨上台時或要面對嚴峻經濟環境及公眾對政治的信任跌至新低的情况。

演說中施紀賢批評首相辛偉誠削弱淨零排放承諾，又承諾在工黨首個執政任期內會建造150萬間屋、對國民保健服務（NHS）投資以縮短輪候名單，並對NHS展開改革。施紀賢前日演說期間發生插曲，當他開始發言時，一名示威者突然走上台向他灑閃粉，演說一度中斷，示威者其後被帶出會議廳。

分析：保守黨治理經濟不力 商界漸倒戈

百計商界人士獲邀參與工黨年會，施紀賢周一向科企微軟、家具公司宜家家居（IKEA）及能源公司Octopus等企業的出席代表，提出商界與工黨建立「伙伴關係」的想法，他又表示：「若我們真的進入政府，你們也會和我們一起進入政府。」法新社指執政保守黨被認為未能有效管理經濟，不切實際的開支計劃令市場不安，又破壞與商界關係，而後者似乎準備與工黨重新接觸。

（CNBC/衛報/路透社/法新社）