本港培幼會總幹事：亞洲童婚現象依舊 喜見漸多女性提異議

睹姊前鑑拒嫁 女生盼破性別定型

不少童婚都源於家庭經濟問題，例如15歲女生塔尼亞（Tania）一家收入微薄，務農的父親變賣家產仍未能應付家中開支，塔尼亞的兩名姊姊無法避過童婚命運。面臨同樣安排的塔尼亞目睹兩名姊姊未成年生育及照顧家庭造成的身心負擔，亦從培幼會的教育項目中理解童婚影響而多次拒絕童婚。她現於培幼會支持下繼續念高中並盼未來從軍，不希望女性被定型為只能做家務的角色。

教育以外 社區領袖幫口亦重要

孟加拉雖有阻止童婚的法律，但由於阻嚇力低，加上女性應早婚思維在男尊女卑的社會價值觀下根深柢固，因此除了要女生有意識地反對，亦要改變男性的固有想法。現年20歲的納斯林（Nasrin）12歲時因家貧，被父母希望嫁走，但她諮詢社區領袖成功勸阻父母。蕭美娟稱女生除了要知道自身權利、父母理解童婚禍害外，社區領袖角色同樣關鍵。當地培幼會職員告訴她，女性獲社區內男性的協助很重要。

蕭美娟認為，相比起兩年前到訪，孟加拉童婚問題未見明顯變化，但在培幼會任職近9年間，從各地探訪所接觸的女生中，留意到女生反童婚意識、理解當中禍害的程度有所增加。她稱歷來接觸的各地女生大多是「受害者」身分，例如已被迫結婚、在家受虐等，但如今也接觸到如上述的反對、抗拒例子。

聯合國兒童基金會指過去10年全球童婚率從23%降至19%，但按此進度，要實現聯合國就「永續發展目標」 （SDG）訂下2030年終止童婚現象的目標仍需多300年。蕭美娟說，培幼會注意到亞洲地區童婚問題嚴重，特別希望在這方面加強工作，近年都視終止童婚為重要目標來推行項目。

明報記者 曾永昌