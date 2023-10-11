甘迺迪侄獨立選總統 兩黨逐鹿白宮添變數

69歲的小羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）出身政治世家，是美國前聯邦參議員羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy）之子，也是美國已故前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）的侄兒。今年4月宣布參選的他經常猛烈批評民主黨領導層，包括阻撓他出選，也指民主黨已放棄原則和變得腐敗。他上個月在YouTube影片呼籲美國人加入他10月9日在費城的「一項重大宣布」，屆時他將說明為何美國政治必須大幅革新，當時外界已估計他可能會宣布獨立參選。

反疫苗「反民粹」 批民主黨阻參選

他周一在費城國家憲法中心外向支持者發表45分鐘講話，稱他代表的是「抗拒左右對立的民粹主義運動」，目標是要打擊總統拜登和共和黨總統參選人特朗普。他又向一眾目標開戰，包括華爾街、科網巨擘、大藥廠、軍工業、兩大政黨和「整個受操縱的制度」。

專家指近極右 影響特朗普更多

政治戰略家分析，小羅拔甘迺迪富有名氣，擁有財力雄厚的支持者。他是反對接種疫苗的主要政客之一，質疑政府處理新冠的手法（包括封城），也經常提出陰謀論，與民主黨主流支持者立場明顯不同，反而其觀點接近特朗普等共和黨極右勢力，分析家相信他獨立參選對特朗普的影響更大。在小羅拔甘迺迪宣布獨立參選後，有民調顯示他在民主黨中取得20%支持率。根據路透社/Ipsos上周公布的民調，小羅拔甘迺迪可能在每7名美國選民中就獲得1人支持，支持度之後有望超越1992年取得19%選票的富豪佩羅（Ross Perot）。

對於小羅拔甘迺迪有意以獨立人士身分角逐總統大選，不少民主黨黨員上周在聖路易斯舉行的民主黨全國委員會會議中表達不屑，也有人感到擔憂。明尼蘇達州民主黨分部主席馬丁批評，「除了名字之外，他還有什麼？」首都華盛頓民主黨分部主席威爾遜說：「選舉競爭將會非常、非常激烈，所以每一票都很重要，我們不能過於樂觀地看待這次選舉。」小羅拔甘迺迪的極端立場亦惹其4名兄長和姊妹不滿。4人周一發表措詞強硬的聲明，說：「博比（小羅拔甘迺迪）或許與我們父親同姓，但他的價值觀、視野和判斷大相逕庭。我們譴責他參選，並相信這對我國非常危險。」

共和黨全國委員會發表聲明，形容小羅拔甘迺迪「只是另一個激進、極左民主黨人」，指他只是「穿獨立衣服的民主黨人」，包括支持前總統候選人希拉里和支持進步派提出的加稅政策。

（紐約時報/華盛頓郵報/Politico/中央社）