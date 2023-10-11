當地港人：最大城市生活如常 以人不滿政府失策

哈馬斯上周六突襲以色列南部之際，也有港人身處以色列。其中藝人衛詩身處以色列，她在社交平台Instagram表示，事發時聽到火箭炮、炸彈和防空警報的聲音，隨即與眾人湧進防空洞暫避。她周一表示自己心情沉重，「我無法相信自己身處戰區中央」。

身處特拉維夫大學的港人陳康言向本報表示，事發當天早上在學校宿舍被空襲警報和轟炸聲驚醒，但起初不以為意，直至臨近中午，在體育中心聽到職員異常地宣布中心關閉，看到校內許多人身穿軍服離開，才知道事態嚴重，估計那些人都是後備役應召入伍。惟他指過去幾天的特拉維夫日常生活和市况如常，身邊認識的以色列人普遍質疑政府的軍事警覺不足、情報收集能力存在漏洞，但沒有聽聞那些人對巴勒斯坦人或哈馬斯表示有何觀感。

港影展參展製片人 遭闖住所後失蹤

另外，為期9日的香港猶太電影節今日開幕前夕，會方指對以色列製片人溫納（Yahav Winner）在位於卡法阿扎（Kfar Aza）的住所被武裝分子闖入後失蹤，對此表示震驚。溫納的電影是由猶太電影節主要以色列電影發行商Go2films發行。

據專門報道電影新聞的Screen Daily周一報道，溫納上周六在武裝分子企圖闖入時擋住窗戶，讓妻子帶同一個月大女兒得以逃走。Go2Films表示，正與當局密切合作盡力尋人。

（綜合報道）