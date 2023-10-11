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加沙地道網龐雜 以軍地面戰凶險

【明報專訊】以色列在加沙展開地面戰，似乎只剩時間問題。然而，專家警告加沙的稠密擠迫環境，將增加以軍需要埋身肉搏的風險，哈馬斯憑星羅棋布的隧道網絡進可攻退可守，有可能為以軍帶來艱苦惡鬥和沉重傷亡。

美國西點軍校現代戰爭研究所專家斯潘塞（John Spencer）認為，以色列將對加沙展開史上最大的海陸空及太空聯合軍事行動。耶路撒冷戰略及安全研究所的格林貝格（Alexander Grinberg）則料以國陸軍將準備入加沙。

巷戰失裝甲優勢 「360度戰場」

然而，一旦展開街頭巷戰，以軍的裝甲軍車再無用武之地，屆時須重點仰賴步兵和常規炮兵，在缺乏軍車掩護下面對肉搏戰，不但作戰能見度降低，墮入陷阱風險增加，戰場上更難以區分軍人和平民。

珍氏軍事情報機構分析家蓋勒（Andrew Galer）指出，城市巷戰是「360度全方位戰場，威脅可能無所不在」。拆彈專家可能要配備梯子、繩索和炸藥等笨重裝備，在駁火期間或黑暗裏清理陷阱。礙於警覺形勢困難，還存在友軍炮火誤射等風險。倘若以軍出動大炮，即使可殺死部分守城人員，但爆炸後的瓦礫會成為哈馬斯武裝人員的掩護體，反令情况變差。

有地道40米深 以軍闖入或中伏

與此同時，為應付以軍突如其來的空襲以至潛在地面戰可能性，哈馬斯一直在加沙布置龐大地道網絡，據報部分深達30米至40米，可供武裝分子藏身避過轟炸、儲備及運輸武器，惟以軍闖入卻可能被堵塞而進退不得。

監察環球安全威脅的美國智庫蘇凡中心資深研究員克拉克（Colin Clarke）表示，哈馬斯對地道內外了然在胸，一些可作誘殺以軍的陷阱，若然人質被安放於此，情况會更艱巨。他認為以軍可使用無人移動裝置，配合廣泛情報蒐集，先行繪製隧道地圖，識別誘殺裝置後才遣兵進入。

另有專家質疑，以軍近年偏重網絡能力、情報收集能力和先進武器，對低技術地面攻擊的應對能力相對變得薄弱，而且自2015年着手裁減地面部隊人數，也可能影響地面戰成效。

（法新社/Axios/華爾街日報）

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