哈馬斯威脅殺俘阻突襲 以軍炸加沙出口 內塔尼亞胡聲言要「改變中東」

以軍召30萬後備役 派航班接人

內塔尼亞胡周一發表電視演說表示，以軍在加沙針對哈馬斯的猛烈攻擊「只是開始」，強調未來幾天的反擊將「改變中東」，「為敵人的幾代人帶來影響」。以軍已徵召30萬預備役軍人，顯示可能對加沙發動地面進攻。首都機場當局昨日表示，以航和以斯雷航空都加派航班接載大批預備役人員回國。極右的國家安全部長本格維爾昨日宣布，將會購買1萬支步槍，以組成平民保安隊。

「一次無預警炸民居 處決一人」

對於以軍報復式轟炸加沙，哈馬斯武裝派別卡桑旅發言人奧貝達周一說，轟炸至今已導致4名人質和看守者死亡。他又警告會以殺人質回應，說：「從現在開始，我們宣布，任何在沒有事先警告下對民居的攻擊，將使我們扣押的一名平民人質被處決，我們將播出過程。」在以往空襲中，以軍有時會事先發警告，包括透過短訊或電話通知巴人，有時亦會先以低當量彈藥攻擊轟炸目標發作預警，當地人稱為「敲屋頂」，好讓在場者有幾分鐘時間逃離，但實際上在建築物密集地方，仍有許多平民被炸死。

以色列又被指轟炸連接加沙與埃及西奈半島的唯一陸路出口拉法口岸（Rafa crossing），哈馬斯指埃及原來應對巴人過境的行政團隊因此撤離，令口岸實際上無法運作，但以軍發言人堅稱，拉法口岸仍然開啟，「任何可以離開的人，我會建議他們走出去」。

哈馬斯：倘遇殲滅戰 伊朗將加入

哈馬斯及伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）聲稱共挾持約130名人質，當中有多名以色列和外國平民以及士兵。流亡哈馬斯高層巴拉克（Ali Barakeh）在黎巴嫩首都貝魯特接受美聯社訪問稱，哈馬斯將利用人質換取釋放在以色列監獄中的阿拉伯人，甚至是囚於美國的巴人，又表示哈馬斯已準備好跟以色列打持久戰，火箭炮存庫充足。他否認伊朗協助上周的突襲，但稱若加沙遭受殲滅戰，伊朗和黎巴嫩真主黨等盟友將加入戰事。伊朗最高領袖哈梅內伊昨日也否認德黑蘭幕後支持哈馬斯襲以。

被俘者眾內閣施壓 地面入侵陷兩難

以色列外長科恩警告哈馬斯，若傷害被俘以色列平民，「這一戰爭罪行將不會被原諒」。《華爾街日報》指出，由於被挾持的以軍民人數眾多，且擔心哈馬斯會處決人質及利用人質作人盾，內塔尼亞胡及其幕僚正苦惱下一步的軍事行動，包括是否發動地面入侵，因為這可能給以色列帶來更大傷亡。另一個選擇是與哈馬斯達成換囚協議，但這可能讓哈馬斯取得宣傳上的勝利，難獲以色列人接受。內塔尼亞胡也受到其極右內閣施壓，在上周六遇襲後的內閣會議上，財長斯莫特里奇就呼籲以軍「殘酷地打擊哈馬斯，別太顧慮俘虜」。

（華爾街日報/BBC/ 衛報/紐約時報）