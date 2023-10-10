解讀女性就業市場 美學者奪經濟學獎

諾獎新聞稿指，女性在全球勞動市場的角色被大幅低估，其所得又低於男性。戈爾丁從美國海量資料庫蒐集了逾200年的數據，得以就解釋收入和就業率的性別差異在長時間內如何改變，以及箇中原因。

戈爾丁發現1790年至今女性的勞動市場參與率並非直線上升，而是呈U形曲線：已婚女性投身勞動在19世紀初農耕時代轉型至工業化社會起開始下降，後隨20世紀初服務業增長開始回升。她提出三大解釋，首先是女性教育水平20世紀起持續增加，時至今日最高收入國家的女性教育水平已穩定地高於男性，其次是針對女性在家及對家庭責任的觀念出現結構性變化，最後是避孕藥面世，令女性得以擁有作職業生涯規劃的新機會。

然而，男女薪酬差距長期難以收窄。戈爾丁提出，其一解釋是可影響終身事業機會的教育決定，都是在相對年輕時作出。倘若年輕女性的期望是按此上世代經驗形成，例如仿傚母親等到子女長大成人才重回職場，其發展就會被拖慢。

女性首產子時間 影響薪酬關鍵

戈爾丁研究顯示，比起過去認為的教育水平和職業選擇，女性產下首名子女的時間才是造成男女以至女性之間薪酬差距的更關鍵因素。

（綜合報道）

（2023諾貝爾獎）