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哈馬斯卡桑旅指揮官 被指策劃突襲

【明報專訊】哈馬斯軍事指揮官德伊夫（Mohammad Deif，圖）被視為今次突襲以色列的策劃者，他從2002年起領導哈馬斯主要武裝力量「卡桑旅」（Al-Qassam Brigades），具軍事戰略才能，備受哈馬斯內部和巴勒斯坦人尊重。他甚少公開露面，多年來至少逃過以方7次暗殺。

隱身數十年 七避暗殺

卡桑旅網站顯示，德伊夫原名迪亞卜（Mohammed Diab）。中東傳媒形容德伊夫為人聰明機智，年輕時的鄰里指他善良隨和。他沒有公開露面數十年，鮮少人知道其行蹤，不僅通緝了他數十年的以色列沒有其近照，即使2011年其母喪禮，也似乎無人知道他有否出席。以方雖曾追蹤暗殺德伊夫至少7次，他皆死裏逃生，包括2014年一次空襲其寓所，妻兒俱罹難，唯他倖存。他在以軍過去的襲擊失去一眼，另有局部截肢而要以輪椅代步。

德伊夫1965年8月12日生於加沙南部的汗尤尼斯（Khan Yunis）難民營，少時輟學跟父親工作養家。1980年代末第一次巴勒斯坦大起義，他加入哈馬斯。1989年他被以色列拘捕繫獄16個月，出獄後返回加沙，追隨綽號「工程師」的哈馬斯軍事領袖阿亞什（Yehya Ayyash），成為卡桑旅創始成員。德伊夫在導師麾下開始在卡桑旅迅速冒起，督導和參與針對以色列的行動，導致數十人死，被以色列通緝及被美國列為恐怖分子。

鼓吹對以強硬 遠離派系鬥爭

德伊夫鼓吹對以色列採取強硬路線，曾公開表示除非巴人「自由而有尊嚴地生活」，否則以色列將無日安寧。以色列官員表示，德伊夫擅長找出具影響力的攻擊目標，例如以色列殖民區的居民和士兵、耶路撒冷及特拉維夫的巴士。他善用火箭炮、隧道、無人機和自殺式炸彈襲擊以色列，以寡敵眾。

以色列的中東專家亞里（Ehud Yaari）指，德伊夫在集體決策的哈馬斯組織內部擁有否決權，外界所知其一否決例子是他反對在以巴談判期間己方先行休戰。惟他專注軍事事務和戰略，缺乏政治野心，遠離派系鬥爭。

（金融時報/中東之眼）

相關字詞﹕卡桑旅（Al-Qassam Brigades） 以巴衝突 哈馬斯

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