哈馬斯惑敵兩年 以色列中伏輸情報戰 佯「重經濟輕抗爭」 光天化日練兵被忽視

哈馬斯高層、受訓兵員同蒙在鼓裏

上述接近哈馬斯的消息人士透露了背後策劃的諸多細節。首先，哈馬斯過去數月利用史無前例的情報戰術誤導以色列，一邊給予公眾印象不願與以色列戰鬥或對抗，一邊為今次大型行動作準備。

其一準備功夫是光天化日在加沙興建一處模擬以色列定居點的設施，進行軍事登陸和強襲訓練，並拍片記錄過程。該消息人士相信以色列肯定知道這事，卻認定哈馬斯抗爭意欲不大，而實際上就連許多哈馬斯領導層成員都被蒙在鼓裏，約1000名武裝人員在行動前也不知受訓目的。

哈馬斯為掩飾施襲圖謀，一直試圖令以色列相信他們相對關心赴以工作的加沙工人生計，而非發動新一場戰爭。在2021年衝突後，以色列開始尋求為加沙提供基本的經濟穩定，包括容許數以千計加沙民眾到以色列或西岸工作，這些地方的農業、建築或服務業職位，薪酬可達加沙境內10倍。路透社引述的3個以方安全機構消息人士承認，他們錯誤以為加沙巴人專注於賺錢，另一邊廂，以方將注意力轉移至跟沙特阿拉伯關係正常化。

四部曲突襲 把握以南兵力不足

談到最終的突襲方案，接近哈馬斯的消息人士指計劃合共分4部分：（一）第一步是從加沙發射3000枚火箭炮，同時讓武裝人員以動力滑翔傘等跨越邊境；（二）武裝人員降落後控制地形，讓精銳指揮部隊有機會炸毁以方為防滲透建立的電子和水泥圍牆，再由電單車部隊在推土機輔助開拓更多進軍路線下，長驅直進以色列各地。（三）其中指揮部隊攻擊以軍位於南部的指揮部，干擾以軍通訊；（四）最後把從以色列俘虜的人質帶回加沙。

其中一名以方安全機構消息人士指，哈馬斯進攻之際，以色列南部兵力並不完整，理由是近期抽調部分人手應對西岸暴力升溫，結果予敵可乘之機。曾任美國官員的華盛頓近東政策研究所（WINEP）特聘研究員羅斯（Dennis Ross）表示：「哈馬斯的成功甚至可能超出他們自我預期。」

（路透社）