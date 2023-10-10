猶太音樂會如練靶場 居民怨當局欠支援

50槍手施襲 醫護稱至少260人亡

以色列表示，哈馬斯分子襲擊了27個地點，似乎奉命格殺勿論。事發時，在南部沙漠地區內蓋夫以西的雷伊姆（Re'im）附近正舉行「超新星音樂節」。參加者奧特爾表示，黎明時分火箭警報響起，很快就聽到槍聲，「他們關掉電源，武裝分子突然持槍進來，四處開槍」，當時約有50名槍手坐着小型貨車到來，人們試圖逃離現場或駕車逃命，但吉普車上的槍手向汽車開槍，「他們不斷掃射，大家逃到一個地方被迫棄車奔逃，我跑進了灌木叢裏，躲在一棵樹後面，我周圍都是傷者」。

僥倖生還的約斯科維奇躲進柚子園，「他們向逐棵樹開槍，我看到周圍的人都死去」。另一參加者吉比利說，她跑向森林，最後上了一輛駛過的汽車，她看到路邊有許多死傷者，也有人死在車內，「我有很多朋友在森林迷路了幾小時，並如在練靶場般被槍擊」。

有醫護向英國廣播公司（BBC）表示，現場當時多達3000人，巴人武裝分子明顯收到情報施襲。救援機構Zaka稱，在現場發現至少260具屍體。

在南部城鎮奧法基姆（Ofakim），部分居民完全不知巴人武裝人員已入侵， 18歲的哈達德與休班士兵的22歲的兄長伊塔馬爾上周六在安息日關了手機，突然城內槍聲響起，哈達德哈達德跟着持槍的哥哥走到街上，最初以為只是一名獨行槍手施襲，豈料看到一隊巴人武裝分子手持步槍和肩托式火箭發射器進入他們的社區，伊塔馬爾與兩名居民向武裝分子開火，擊中兩人後他的槍枝卡住，當他撤退時，身中3槍受傷，最後蹣跚地挨家挨戶勸居民讓他入內躲避。

遇襲居民稱8小時後軍人方到場

不少以色列人對一向強大的安全部隊應付不了哈馬斯今次大規模和複雜的襲擊感到震驚，有民眾也抱怨當局欠缺支援。雷伊姆一名居民向BBC稱，他在襲擊期間躲起來，「軍隊也招架不住，直至軍人到來，已是約8個小時」。參與通宵音樂節的一名醫護人員稱，當槍手來襲後，「我報了警，沒有人幫我們，在一個半小時內，我們束手無策」。

（BBC/紐約時報）