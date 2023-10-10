以色列百多人被俘 另多國公民成人質

路透社報道，卡塔爾外交部自上周六晚起，在與美國協調下，正跟以色列和哈馬斯（其頭號領袖哈尼亞正獲收容於多哈）緊急通話，嘗試促成被俘虜的以色列婦孺重獲自由。埃及官員向《華爾街日報》表示，以色列已尋求埃及幫助確保人質安全。埃及情報部門已與哈馬斯和加沙第二大武裝伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）聯絡，巴方稱尚未掌握人質全部情况，但他們都被安置於加沙地帶的「安全地點」。

哈馬斯扣押了超過130名以色列人，傑哈德亦稱俘虜了逾30人，被擄者大多為普通百姓，未知有多少是外國人。傑哈德強調要用手上人質換回被囚於以色列監獄的巴人。

卡塔爾埃及助調解

巴西、英國、加拿大、法國、德國、愛爾蘭、墨西哥、格魯吉亞、烏克蘭等國，皆表示有公民在今次以巴衝突中遇害或被擄，包括至少9名美國公民遇害、10名尼泊爾人身亡。泰國也證實有12名公民死亡，另有9人受傷和11人被擄。泰國外交部昨表示，正「與脅持我國國民為人質的國家」有聯繫的約旦、埃及、馬來西亞協調，磋商釋放人質，目前進展「非常積極」，同時首相賽塔已下令撤走願意返國的泰國人。

哈馬斯突襲以色列兩日後，以色列軍方發言人哈加里昨表示，已恢復「控制」加沙附近的以色列南部社區，但稱區內可能還有「恐怖分子」。

（綜合報道）