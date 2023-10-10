以色列下令「全面圍攻」加沙 美國派航母打擊群撐以 哈馬斯轟「參與侵略」

「沒有電力、沒有食物、沒有供水、沒有供氣——全部都被封鎖了。」以色列防長加倫特表明，本身已被隔離牆包圍、住有230萬人的加沙將面對「全面圍攻」。自上周六哈馬斯偷襲後，以色列一早大規模轟炸其根據地加沙報復，以國空軍周一指在過去20小時他們對加沙地區逾8000個目標投擲約2000枚彈藥、逾1000磅炸彈，這些攻擊目標包括3個瞄準以國的火箭發射器、有武裝分子在活動的清真寺，及21座武裝分子所用的高樓。以軍另外亦宣布徵召30萬後備役士兵。

以國宣稱擊殺哈馬斯加沙領袖

以色列國防部發言人昨日宣稱，已殺死哈馬斯二號人物兼加沙領導人辛瓦（Yahya Sinwar），指他是哈馬斯這次行動的指揮官，但消息尚未獲哈馬斯證實。哈馬斯軍事分支卡桑旅則指以方轟炸已造成4名被哈馬斯扣留的「敵方俘虜」死亡。

在巴人聚居的西岸和真主黨根據地黎巴嫩南部，同樣有小量衝突發生。加沙第二大武裝組織伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）昨日承認，旗下聖城旅當天下午曾試圖循黎南邊境進入以色列，該行動失敗告終，以色列較早前稱，殺死多名從黎巴嫩入境的武裝可疑人士。真主黨則指以方轟炸導致該組織有成員死亡。

全球最大航母福特號往東地中海

這場戰爭會否蔓延至更廣泛層面仍待觀望，國際社會高度緊張。美國防長奧斯汀表示，為回應哈馬斯對以攻擊，與總統拜登詳細討論後已下令採取數項措施加強美國區內部署和威懾，包括讓「福特」號航母打擊群前往東地中海，艦隊除了有全球最大航母「福特」號，亦包括提康德羅加級導彈巡洋艦「諾曼第」號和4艘阿利伯克級導彈驅逐艦。福特號收到指示時正位於西地中海，但視乎具體位置，航母或要航行逾1000英里才達到目的地。奧斯汀又宣布加強區內美國F-35、F-15、F-16及A-10戰鬥機中隊的措施，同時會向以軍提供彈藥等額外裝備及資源。國安顧問蘇利文昨再表示，白宮正跟地區伙伴合作，以警告任何利用以色列局勢的企圖。

哈馬斯指摘，美國派航母打擊群接近以色列，形同「參與對我方人民的侵略」，以及「企圖助正在衰敗的以軍提振士氣」。

外界關注伊朗有否參與哈馬斯是次攻勢，哈馬斯稱他們的行動獲伊朗提供協助，但伊朗駐聯合國代表團周日否認有參與其中。奧斯汀周日接受CNN節目訪問，指未看到伊朗指示或支持這次攻擊的證據，但肯定伊朗和哈馬斯存在長期關係。

（綜合報道）