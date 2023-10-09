BBC：1/3日子超1.5℃暖化指標 今年恐史上最熱

【明報專訊】英國廣播公司（BBC）分析發現，2023年迄今已有約三分之一日子的單日全球平均氣溫較工業化前水平高起碼1.5℃，日數打破2016年紀錄，意味全球正以令科學家憂慮的速度突破全球暖化臨界點，使今年有可能成為有紀錄以來最熱一年，且預計明年更熱。
歐盟氣候服務機構上周已指出，剛過去的9月是有紀錄以來全球最熱的9月。BBC上周六的報道更指，按照歐盟旗下哥白尼氣候變化服務（C3S）的數據分析今年截至10月2日的全球氣溫，發現約有86天的平均氣溫比工業化前平均氣溫高出了1.5℃，打破2016年紀錄。而9月份平均氣溫較工業化前水平高出1.75℃，個別日子甚至高出1.8℃。2023年至今則高於1850年至1900年的平均約1.4℃。
上月升1.75℃ 學者料明年更熱
英國薩塞克斯大學氣象學家拉曾比（Melissa Lazenby）說：「這顯示我們達到了前所未有的水平。我們達到這1.5℃異常每日平均值，而且日數更多，這個事實令人憂慮。」
英國雷丁大學氣候科學教授霍金斯（Ed Hawkins）表示，首次見到北半球夏季這不尋常現象，令人震驚。面對南半球夏季將至，特別是厄爾尼諾現象將於今年底或明年初達至高峰，澳洲的氣象學家已然擔心衍生特大山火等情况。