BBC：1/3日子超1.5℃暖化指標 今年恐史上最熱

歐盟氣候服務機構上周已指出，剛過去的9月是有紀錄以來全球最熱的9月。BBC上周六的報道更指，按照歐盟旗下哥白尼氣候變化服務（C3S）的數據分析今年截至10月2日的全球氣溫，發現約有86天的平均氣溫比工業化前平均氣溫高出了1.5℃，打破2016年紀錄。而9月份平均氣溫較工業化前水平高出1.75℃，個別日子甚至高出1.8℃。2023年至今則高於1850年至1900年的平均約1.4℃。

上月升1.75℃ 學者料明年更熱

英國薩塞克斯大學氣象學家拉曾比（Melissa Lazenby）說：「這顯示我們達到了前所未有的水平。我們達到這1.5℃異常每日平均值，而且日數更多，這個事實令人憂慮。」

英國雷丁大學氣候科學教授霍金斯（Ed Hawkins）表示，首次見到北半球夏季這不尋常現象，令人震驚。面對南半球夏季將至，特別是厄爾尼諾現象將於今年底或明年初達至高峰，澳洲的氣象學家已然擔心衍生特大山火等情况。

（BBC）