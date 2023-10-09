阿富汗6.3級地震逾2400死 最少12村4200人受災 死者多婦孺

地震發生於早上約11時，地點位於赫拉特省會赫拉特西南面約35公里。法新社報道其後再有8次餘震。塔利班政權發言人穆賈希德在社交平台X（前稱Twitter）指地震造成2053人死亡，1240人受傷，1320間房間完全被毁。國家災害管理部發言人賽義克後來更新死亡數字至2445人，受傷人數則是2440。至於世衛指赫拉特省最少12條村莊有600間房屋被毁或受損，約4200人受影響。赫拉特衛生部門官員指約200具遺體被送往不同醫院及軍事基地，死者中大部分是婦孺。

家當被風吹走 災民露宿缺物資

地震引起民眾恐慌，紛紛離開住所走到街上。上周六入夜後，法新社記者目睹震央附近一條村幾十間屋被夷平，男村民用鏟在破碎磚塊中挖掘，婦孺則在室外等待，住所被毁後屋內物品被狂風吹走。

42歲的艾哈邁德憶述地震時所有房屋都倒塌，當時身處屋內的人都被活埋，部分家庭未有音信。32歲的穆罕默德則指首次地震時他在工作，其後趕回家發現房屋已被夷平，當局發現約30具遺體。穆罕默德稱他們已一無所有，毛氈等物資欠奉，與他人一同被遺棄在室外地方。

阿富汗面臨長期衝突和天災，包括洪水，乾旱、地震，導致全球最大的人道危機之一。塔利班2021年重新掌權後外國援助大規模撤走。與此同時，人口約190萬的赫拉特省經歷數年乾旱，本已陷入困境的農民社區雪上加霜。阿富汗常發生地震，去年6月帕克蒂卡省（Paktika）亦發生5.9級地震，造成逾1000人死亡，數萬人無家可歸。

（路透社/法新社）