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遭哈馬斯擄走 以中混血女子呼「不要殺我」

【明報專訊】哈馬斯武裝分子上周六（7日）凌晨同時突襲鄰近加沙地帶的以色列南部村莊、小鎮，許多猶太裔居民措手不及，倉皇奔逃找掩護。走避不及者被射殺或擄走。其中25歲的女大學生阿加馬尼（Noa Argamani）被擄走時喊叫「不要殺我」的影片在網上廣為流傳，其父親哭稱從影片看到女兒這樣害怕，自己卻無力保護她。以色列駐華使館昨晚在社交平台微博表示，阿加馬尼是在北京出生的以中混血兒。

當時，南部雷伊姆（Re'im）一個猶太聚落在林間舉行音樂節，約50名哈馬斯武裝人員乘卡車乍至，有人騎着電單車衝入現場人群，向逃跑者、車胎或車中人開槍。目擊者奧塔爾憶述：「音樂停止，火箭警報響起，突然間，他們就開始開槍。」

另一音樂節參加者博羅曉夫表示，她和友人要開車走時被車撞到，另一車上男子說載他們走時又被近距離射殺，只好扮死待救，「我雙腿動不了」。夜幕降臨時，茫然的年輕人仍然躲在灌木叢和果園裏。

在斯德羅特，哈馬斯槍手乘車穿梭射殺平民，當地影像可見多人橫屍街頭，其一巴士站有9人遇害。

貝埃里鎮、蘇法鎮的居民也指武裝分子在鎮上掃射和拍門，曾試圖闖入其寓所和避難所、防空洞。以色列法律要求所有寓所均須如公共場所設有防空洞。一人說：「我們反鎖在寓所的防空洞，軍兵不在這兒，我丈夫與防備隊在外戰鬥。他們（武裝分子）向我家開槍，企圖闖進來。

（綜合報道）

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