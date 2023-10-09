遭哈馬斯擄走 以中混血女子呼「不要殺我」

當時，南部雷伊姆（Re'im）一個猶太聚落在林間舉行音樂節，約50名哈馬斯武裝人員乘卡車乍至，有人騎着電單車衝入現場人群，向逃跑者、車胎或車中人開槍。目擊者奧塔爾憶述：「音樂停止，火箭警報響起，突然間，他們就開始開槍。」

另一音樂節參加者博羅曉夫表示，她和友人要開車走時被車撞到，另一車上男子說載他們走時又被近距離射殺，只好扮死待救，「我雙腿動不了」。夜幕降臨時，茫然的年輕人仍然躲在灌木叢和果園裏。

在斯德羅特，哈馬斯槍手乘車穿梭射殺平民，當地影像可見多人橫屍街頭，其一巴士站有9人遇害。

貝埃里鎮、蘇法鎮的居民也指武裝分子在鎮上掃射和拍門，曾試圖闖入其寓所和避難所、防空洞。以色列法律要求所有寓所均須如公共場所設有防空洞。一人說：「我們反鎖在寓所的防空洞，軍兵不在這兒，我丈夫與防備隊在外戰鬥。他們（武裝分子）向我家開槍，企圖闖進來。

（綜合報道）