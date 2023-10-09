專家：重演贖罪日戰爭情報失敗 駐兵不足肇禍

美國退休海軍將領、前北約盟軍指揮官斯塔夫里迪斯（James Stavridis）上周六接受MSNBC節目訪問，形容這是以色列的情報失敗，坦言對此感到驚訝，稱事件確實令人想起50年前（以軍被阿拉伯多國偷襲）的贖罪日戰爭。他指按當時公布死亡人數（按：後來官方數字還再增加）佔全國人口比例計，這次是相當於美國911恐襲級別的事件。前美國駐以色列大使因迪克（Martin Indyk）對哈馬斯在美、以皆未有察覺下，展開如此規模的攻擊感到震驚，「沒有做好準備，未有在邊境部署軍隊，未在邊境修建圍欄，花數百萬謝克爾（以色列貨幣）在邊境興建的圍欄亦未起到作用」。

哈馬斯攻擊前，以色列國內連月示威抗議總理內塔尼亞的司法改革，另一邊廂，以色列對外正在美國斡旋下尋求跟沙特阿拉伯關係正常化，被認為對以軍的戒備情况有所影響。美國智庫卡內基國際和平基金會高級研究員、前美國國務院中東談判代表米勒（Aaron David Miller）認為，真正的問題是以色列不相信哈馬斯會冒險跨境入侵，指相關地區以軍人數不足是嚴重失敗。

學者：癥結不信哈馬斯冒險入侵

對於來自全球其一最窮困族群的恐怖組織如何發動此等毀滅性攻擊，前以軍發言人康里克斯質疑，以色列整套國防架構未為國民提供必要的防禦。以色列官員指現在判斷問題所在還為時尚早，但拒絕將事件跟贖罪日戰爭做比較。以色列國防部發言人赫克特表示，明白人們對情報問題有很多疑問，但現時正在作戰，相信之後會有很多有關情報方面的討論。

（彭博社/新聞周刊/CNN）