明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

專家：重演贖罪日戰爭情報失敗 駐兵不足肇禍

【明報專訊】以色列連月來都有官員警告巴人武裝組織在策劃暴力事件，然而哈馬斯上周六突襲的時間和規模，似乎令內塔尼亞胡政府大感驚訝。外界普遍形容，這是以色列情報機構自1973年贖罪日戰爭以來其一最嚴重的失敗。有專家分析質疑，以色列始終不相信哈馬斯會冒險入侵，相關地區缺乏足夠以軍部署，也是一大失策。

美國退休海軍將領、前北約盟軍指揮官斯塔夫里迪斯（James Stavridis）上周六接受MSNBC節目訪問，形容這是以色列的情報失敗，坦言對此感到驚訝，稱事件確實令人想起50年前（以軍被阿拉伯多國偷襲）的贖罪日戰爭。他指按當時公布死亡人數（按：後來官方數字還再增加）佔全國人口比例計，這次是相當於美國911恐襲級別的事件。前美國駐以色列大使因迪克（Martin Indyk）對哈馬斯在美、以皆未有察覺下，展開如此規模的攻擊感到震驚，「沒有做好準備，未有在邊境部署軍隊，未在邊境修建圍欄，花數百萬謝克爾（以色列貨幣）在邊境興建的圍欄亦未起到作用」。

哈馬斯攻擊前，以色列國內連月示威抗議總理內塔尼亞的司法改革，另一邊廂，以色列對外正在美國斡旋下尋求跟沙特阿拉伯關係正常化，被認為對以軍的戒備情况有所影響。美國智庫卡內基國際和平基金會高級研究員、前美國國務院中東談判代表米勒（Aaron David Miller）認為，真正的問題是以色列不相信哈馬斯會冒險跨境入侵，指相關地區以軍人數不足是嚴重失敗。

學者：癥結不信哈馬斯冒險入侵

對於來自全球其一最窮困族群的恐怖組織如何發動此等毀滅性攻擊，前以軍發言人康里克斯質疑，以色列整套國防架構未為國民提供必要的防禦。以色列官員指現在判斷問題所在還為時尚早，但拒絕將事件跟贖罪日戰爭做比較。以色列國防部發言人赫克特表示，明白人們對情報問題有很多疑問，但現時正在作戰，相信之後會有很多有關情報方面的討論。

（彭博社/新聞周刊/CNN）

上 / 下一篇新聞