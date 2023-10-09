以沙建交前景同「遇襲」 西方質疑伊朗幕後攪局

哈馬斯對愈來愈多阿拉伯國家跟以色列建交的不滿，可見於領袖哈尼亞在突襲開始後透過半島電視台向阿拉伯國家的喊話，他說：「所有你們（與以色列）簽署的關係正常化協議都不會終結今次衝突。」哈馬斯位於黎巴嫩的領袖哈姆丹也向路透社稱，要期望中東地區穩定和平，出發點必須是終結以色列對巴勒斯坦的佔領，「有些人（阿拉伯國家）不幸地幻想以色列是可通往美國保障他們安全的大門」。

哈馬斯跟黎巴嫩真主黨和伊朗關係千絲萬縷，令伊朗角色備受質疑。以色列總統赫爾佐格昨日指控哈馬斯是「在伊朗的代理人指揮官支持和指示下」施襲。華盛頓智庫近東政策研究所專家羅斯向《華爾街日報》表示，伊朗「顯然也在幕後」支持哈馬斯的攻擊，估計旨在阻止美國斡旋的沙以建交協議。另一智庫保衛民主基金會的行政總裁杜博維茨更形容，這是伊朗支持的對以戰爭。

沙特稱早預警「爆炸形勢」 專家：歸傳統角色

沙特外交部上周六指該國一直警告以色列持續佔領，並剝削巴人合法權益，將可能釀成並引發「爆炸形勢」。來自沙特的以沙關係專家阿爾加斯安（Aziz Alghashian）分析稱，沙特試圖否定任何其將在對以建交過程中犧牲巴人利益的言論，形容其已「回歸至傳統角色」，他又指以色列進入「戰爭狀態」也為以沙建交另設障礙。

俄羅斯的角色也受到關注。美國智庫戰爭研究所（ISW）上周六稱，俄羅斯已開始利用以巴衝突事件進行資訊行動，企圖削弱美國和西方支持及關注烏克蘭。

（綜合報道）