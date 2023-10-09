以巴開戰兩日近千死 醞釀蔓延西岸黎南 真主黨矢言撐哈馬斯 內塔尼亞胡：將切斷加沙能源物資供應

至本港今日凌晨零時，以色列指至少600人死於巴人襲擊，加沙衛生部則指以軍密集轟炸，造成最少370死。

真主黨炸陣地雷達 以軍還火

以軍稱槍戰持續至當地周日早上，在國內最少22處地點與數百名哈馬斯武裝分子駁火。巴勒斯坦醫療部門表示，東耶路撒冷等西岸地點也爆發暴力衝突，巴人方面最少5死120傷。黎巴嫩真主黨表示為展現「團結支持」巴人，以火箭炮等轟炸以色列北部有主權爭議的舍巴農場3處陣地，當中包括一處「雷達設施」。以方還擊轟炸黎巴嫩南部，暫未有傷亡報告。

內塔尼亞胡：「將持續多年」滅哈馬斯

以色列總理內塔尼亞胡前天表明會展開「有力報復」，周日再在社交平台X表示「正展開長期且困難的戰爭」。其辦公室表示，安全內閣已批准了「將持續多年」摧毁哈馬斯、伊斯蘭聖戰組織（傑哈德，親伊朗的加沙第二大巴人武裝）軍事和管治能力的步驟，包括切斷加沙電力和燃料供應，並禁止貨物進入當地。

哈馬斯稱俘多人包括高官 可換釋囚

哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）前天表示，攻擊將擴展至西岸和耶路撒冷，到達「錫安主義個體的核心」。半島電視台同日引述哈馬斯政治部副主管魯里宣稱「殺死和俘虜了很多以色列士兵」，數目「足以讓所有我方被（以色列）囚禁人士釋放」，但未有交代詳情。他又表示將持續戰鬥至取得勝利和獨立，雖形容以軍被指可能會針對加沙發動地面攻勢是「最壞情况」，但稱已準備好作出應對。

真主黨高層薩菲耶丁昨日說：「我們的歷史、我們的槍械、我們的火箭炮都與你們同一陣線，我們擁有的一切都跟你們同一陣線。」

美允援以 土耳其中國提兩國方案

區內外國家隨即展開外交斡旋，美國總統拜登一連兩日跟內塔尼亞胡通電話，他上周六表明準備好向以色列政府和民眾提供一切適切援助，並警告任何敵視以色列的勢力勿利用目前形勢牟利。

美國國務卿布林肯則認為哈馬斯的動機肯定包括擾亂潛在以色列-沙特阿拉伯關係正常化。阿拉伯聯盟秘書長蓋特昨日飛往莫斯科，會見俄羅斯外長拉夫羅夫，商討加沙局勢持續升級的問題。

土耳其消息指，外長菲丹與沙特、埃及、巴勒斯坦、伊朗和卡塔爾等區內國家的外長商討地區局勢，其後又跟布林肯通電話。土耳其總統埃爾多安表明會加入斡旋，但強調地區和平只能靠兩國方案來達成。

中國外交部發言人昨日同樣表示「平息以巴衝突的根本出路在於落實『兩國方案』，建立獨立的巴勒斯坦國」，強調中方將繼續與國際社會努力，推動以巴雙方早日恢復和談，以尋求持久和平。

（綜合報道）