亞馬遜射低軌衛星 加入太空互聯網競賽

該2枚衛星在當地時間下午2時（香港時間周六凌晨2時）由「宇宙神5」號運載火箭（Atlas V）從佛羅里達州卡納維拉爾角發射升空。亞馬遜隨後表示，兩枚衛星成功進入軌道並部署完畢，與任務運營中心取得聯繫。

擬射逾3000衛星供全球上網

由美國富豪貝索斯創辦的亞馬遜於2019年宣布推出柯伊伯項目，誓言投資100億美元（約780億港元），計劃未來幾年發射另外3236枚低軌道衛星，以在全球提供寬頻上網服務，但發射衛星時間一再推遲。

衛星寬頻上網市場漸受關注，業界相信未來10年將成為價值以百億美元計。目前，Space X旗下的星鏈系統擁有近5000枚衛星，是全球最大的衛星營運商，亞馬遜的其他競爭對手包括尚未發射衛星的加拿大Telesat，以及主要向政府和企業提供網路服務的法國衛星公司Eutelsat的OneWeb。美國聯邦通訊委員會（FCC）已要求亞馬遜在2026年前部署其計劃的一半衛星。

NASA憂軌道擁堵影響科研

數以千計衛星近年被送到近地軌道，而且陸續有來，美國太空總署（NASA）憂慮這可能造成軌道嚴重擁堵，甚至會增加太空船及衛星的碰撞風險，影響科研及載人太空任務。國際天文學界也擔心，數量如此龐大的衛星，將會影響天文觀測。

（綜合報道）